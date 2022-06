Nothing phone (1) surge em benchmark e o processador é confirmado

A Nothing, empresa do cofundador da OnePlus, Carl Pei, prepara-se para lançar oficialmente o seu primeiro smartphone, o Nothing phone (1). Já muito foi dado a conhecer de forma oficial, há vários canais parceiros da marca que já fizeram vislumbrar alguns pormenores, mas o fator surpresa tem que se manter nalguns pontos, até ao dia do grande evento.

Sabe-se que este será um dispositivo de gama média e o seu preço será decisivo para a conquista do público. Entretanto, num teste de benchmark é possível confirmar o processador, RAM e ainda ver até onde é capaz de chegar em termos de desempenho, com a pontuação do teste.

O YouTuber Marques Brownlee foi o primeiro a mostrar os pormenores de design do Nothing phone (1), o que não deixa de ser curioso, principalmente depois das notícias que dão conta de que o smartphone deverá ficar restrito à Europa.

No vídeo, é dado um claro destaque aos LEDs posicionados na traseira transparente, pormenores que o distinguem de qualquer outro dispositivo móvel. Inclusivamente, é revelada a interface do software de gestão destes LEDs.

Assista ao vídeo completo no YouTube

É graças a este vislumbre que se pode olhar melhor para o ecrã e para a sua estrutura. Na verdade, as margens vincadas, a moldura em torno do ecrã e a barra de navegação abaixo do ecrã, fazem lembrar muito o iPhone 13.

Há ainda a destacar que, através do vídeo, é possível ver a bobine de carregamento por indução a carregar os earbuds da marca e mais algumas animações, como ver a percentagem de bateria durante o carregamento apenas através dos LEDs da traseira.

Nothing phone (1) aparece no Geekbench com resultados de benchmark

Foi na lista de resultados do Geekbench que apareceu um smartphone Nothing A063 que é associado ao Nothing phone (1). Este modelo com Android 12, tem também 8 GB de RAM e o SoC é o Snapdragon 778G+. Os rumores apontavam, na verdade, para a versão Snapdragon 778G, sendo a versão Plus capaz de um desempenho ligeiramente superior.

Tal como é possível ver, em Single-Core consegue atingir os 797 pontos e em Multi-Core os 2803 pontos.

O Nothing phone (1) será apresentado de forma oficial no dia 12 de julho, às 16 horas de Lisboa, com transmissão em direto. No Pplware iremos acompanhar todas as novidades.