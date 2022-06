Novo Hyundai Tucson: Transformar o comum num SUV extraordinário

A Hyundai tem uma oferta ao mercado bastante completa. Dos térmicos aos elétricos/eletrificados, a empresa destaca-se pela excelente qualidade dos seus conjuntos. Num segmento muito participado, a quarta geração do Hyundai Tucson assume a liderança, em termos de unidades vendidas, neste segmento de SUV compactos na Europa.

O carro que ensaiámos, o Hyundai Tucson 1.6 TGDi Vanguard, mostrou-nos a razão para o sucesso deste veículo. Elegante, confortável, seguro e muito impulsivo, são algumas das características do SUV sul-coreano.

Hyundai Tucson: um SUV de sucesso

O Hyundai Tucson, na competição na categoria SUV, subiu ao mais alto lugar do pódio este ano, após ter terminado no segundo lugar no ano passado. Segundo os números compilados pela JATO Dynamics, um fornecedor global de business intelligence automóvel, o Tucson prepara-se para estabelecer um recorde de vendas.

Com base em novos registos em 27 países europeus, até março de 2022, este veículo é atualmente o SUV compacto mais vendido na Europa, com mais de 15 mil unidades registadas no mês de março de 2022.

Usamos este SUV em vários pisos, com chuva, com condições até desfavoráveis, hipoteticamente, para veículos com esta envergadura. Contudo, a segurança nunca foi posta em causa graças também a um pacote de sistemas auxiliares ao condutor. Apesar de os elétricos serem os modelos do momento, os carros de combustão não passaram à história e a fabricante sul-coreana está a escrever novos e impressionantes capítulos.

Não se assuste, mas o novo Hyundai Tucson 1.6 TGDi Vanguard MY22 vai certamente levá-lo numa viagem pelo futuro. Pelo menos quando está sentado ao volante, o habitáculo dá essa sensação.

Hyundai promove design inovador que se destaca dos modelos anteriores

A Hyundai apresenta este seu novo Tucson como um modelo irreverente e pronto para quebrar barreiras. Em destaque está o design que a marca caracteriza como sendo sofisticado e inovador, concebido a partir do comum, mas capaz de ir mais além.

De dimensão considerável (4,5 metros de comprimento; 1,87 metros de largura; e 1,65 metros de altura), garante uma bagageira com capacidade para 580 litros. Além disso, conta com 2,68 metros de distância entre os eixos. Não se assustem, é grande, mas domável.

Um dos trunfos desta nova versão é o redesenho mais europeu, mais atraente, sem ser radical, apenas com cara de um carro imponente. Aliás, a sua frente é um exemplo disso. Gostamos bastante da frente que mantém o traço europeu da marca asiática.

O novo Hyundai Tucson conta com os seus grupos óticos frontais com tecnologia Full LED integrados na grelha. Aqui, se as luzes estiverem acesas, é-lhes dado grande destaque, bem como às formas geométricas que as projetam; uma vez apagadas, os elementos fundem-se na grelha, passando despercebidos.

Mais do que isso, a frente do novo Hyundai Tucson inclui também a mais recente arquitetura de luzes da marca, os Grupos Óticos Paramétricos Ocultos. Esta incorpora a tecnologia de iluminação no padrão da grelha geométrica do SUV.

Como não poderia deixar de ser, as jantes de liga leve de 18" complementam as proporções do veículo e destacam ainda mais a sua presença.

Não são discretas, não são, é um facto, mas dão ao design do SUV um carácter de robusto e seguro.

Indo além da dianteira, a traseira está também ela totalmente renovada, apresentando um grupo ótico de formato triangular em LED com uma linha iluminada que atravessa toda a largura do novo Tucson. Além disso, este é o primeiro modelo da Hyundai a incorporar uma escova limpa-vidros traseira e oculta.

Estas mudanças permitem, nas palavras da marca, “uma visão desimpedida”.

As cores disponíveis são também um desafio ao gosto do condutor. Testamos um Amazon Grey (Metalizada) com tejadilho em Phantom Black.

Os condutores que quiserem atribuir-lhe alguma identidade, podem optar por uma pintura metalizada ou pintura sólida.

Tecnologia sempre presente

Atualmente, as fabricantes procuram que a sua oferta garanta elementos tecnológicos diferenciadores, que afirmem a modernidade dos modelos e deem resposta à crescente necessidade dos condutores.

Assim sendo, o novo Hyundai Tucson possui um computador de bordo com ecrã Supervision Cluster (Policromático) e um painel de instrumentos com 10"25" - totalmente digitais. Mais do que isso, esta novidade da Hyundai dispensa comandos e botões físicos, projetando o condutor para o futuro.

Os materiais polidos e brilhantes podem ser um imane para as pequenas partículas de poeira e para as dedadas, mas é um pequeno senão para ter uma elegante consola de infoentretenimento.

Além disto, conta também com outros elementos muito úteis para o quotidiano e para comodidade do condutor:

Bloqueio automático das portas, após o arranque;

Bluetooth;

Integração do smartphone com Apple Carplay e Android Auto;

Câmara de auxílio ao estacionamento traseira com linhas dinâmicas;

Carregador sem fios para smartphones;

Chave inteligente e botão de ignição;

Controlo De Arranque Em Subida E Controlo De Descida (Hac/Dbc);

Cruise Control Com Limitador De Velocidade E Comandos No Volante;

Direção Assistida;

E-Call;

Esc - Controlo Eletrónico De Estabilidade;

Espelhos Exteriores Aquecidos Com Indicadores De Mudança De Direção Em Led Com Regulação Elétrica;

Hyunday Smart Sense;

Porta da bagageira elétrica;

Sensor de chuva e de luz;

Sistema De Alerta de Fadiga do Condutor (Daw).

Performance que não desilude aos que optam pelos motores de combustão

A marca promete que o novo Hyundai Tucson se adapta a todos os condutores e a todos os gostos de condução. Neste caso, dispõe de motorização a combustão interna: 1.6 TGDi MT com 150cv; e uma caixa de velocidades manual com seis velocidades.

A promessa do Hyundai Tucson 1.6 TGDi Vanguard MY22 é de 189 km/h de velocidade máxima, demorando 10,3 segundos a acelerar dos 0 aos 100 km/h. Mais do que isso, o condutor poderá optar pelos modos de condução Eco, Normal ou Sport.

Preço

O mercado dos SUV está com grande relevância. Com isso as marcas estão a diversificar a oferta. Da gasolina ao diesel, sem esquecer a eletrificação, a Hyundai tem um leque alargado destas viaturas.

Este que ensaiámos, e toda a sua gama, conta com uma garantia de 7 anos sem limite de quilómetros. Em relação ao preço, o Hyundai Tucson 1.6 TGDi Vanguard MY22 está disponível desde 33.200 € com financialmento.

