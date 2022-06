A culpa é do software! NASA adia missão para explorar asteroide Psyche

Se acompanha o Pplware certamente que já ouviu falar no asteroide Psyche. A NASA (National Aeronautics and Space Administration) tinha intenções de explorar este asteroide, este ano, mas houve um contratempo.

Devido a um atraso da entrega do software de voo e do equipamento da nave, a missão para explorar o asteroide Psyche vai ter de acontecer noutra altura.

Missão Psyche custa 933 milhões de euros

Segundo um comunicado da agência espacial NASA, não existe tempo suficiente este ano para concluir os testes necessários antes do lançamento, especialmente para verificar se o ‘software’ funcionará corretamente em voo.

De referir que o asteroide Psyche foi selecionado em 2017 como parte do programa Discovery da NASA, uma missão de baixo custo que usa Marte como “assistência gravitacional no caminho”, o que requer uma precisão extrema.

O lançamento da nave possibilitaria que chegasse ao Psyche em 2026, o maior asteroide metálico do sistema solar, que é rico em ferro e níquel e possivelmente com ouro no centro e novos metais.

Thomas Zurbuchen, diretor da divisão científica da NASA, observou que todas as opções para a missão estão a ser avaliadas no contexto do Programa Discovery e que “uma decisão sobre o caminho a seguir será tomada nos próximos meses”.

O software de navegação e orientação de voo da nave é responsável pelo seu controlo e por enviar dados e receber ordens da Terra. Este software também fornece informações de trajetória para o sistema de propulsão elétrica solar da nave, que começa a operar 70 dias após o lançamento, explicou Thomas Zurbuchen.

Os custos totais da missão Psyche, incluindo o foguete, são de 985 milhões de dólares (933 milhões de euros).

Psyche é um colossal asteroide, uma espécie de planeta falhado com cerca de 200 quilómetros de diâmetro. Alguns astrónomos consideram-no como sendo o núcleo exposto de um protoplaneta. Além de ser colossal, o seu valor económico é várias dezenas de vezes superior ao do nosso planeta Terra. Isso, claro, se um dia conseguirmos monetizar toda a riqueza que os cientistas estimam que tenha, estamos a falar de um asteroide gigante feito de ferro, níquel, platina e ouro!