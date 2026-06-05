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A sua airfryer pode estar a contaminar a sua comida. Entenda o que pode fazer!

· Ciência 7 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Danny says:
    5 de Junho de 2026 às 13:22

    Nem era preciso ser cientista para saber de tal coisa.

    Responder
  2. Yamahia says:
    5 de Junho de 2026 às 13:43

    Eu não uso. Prefiro os cozinhados à moda da avozinha.

    Responder
  3. David Guerreiro says:
    5 de Junho de 2026 às 13:43

    O Teflon é inerte, não reage.O problema do Teflon era quando usavam PFOA no fabrico, mas isso foi descontinuado. As airfryers no mercado não possuem PFOAs no fabrico do PTFE.

    Responder
  4. Joao Ricardo says:
    5 de Junho de 2026 às 13:58

    Airfryer para que? Basta usarem o forno normal que é mais seguro e faz o mesmo. Para os que acham o forno demasiado grande e precisam de cozinhados em menos espaco basta comprar um forno dual cook em que pode so aquecer uma metade de cima ou a de baixo ou os 2 juntos

    Responder
    • David Guerreiro says:
      5 de Junho de 2026 às 14:20

      Não é igual não. O forno gasta muito mais energia e demora mais tempo. A vantagem da airfryer é o espaço confinado, com o ar quente em força em cima dos alimentos. O forno tem o seu lugar na cozinha, mas para algumas coisas a airfryer é mais rápida e mais económica.

      Responder
  5. Gumaleia says:
    5 de Junho de 2026 às 14:01

    Forrei a minha com napron para nao correr riscos

    Responder
  6. Pipi says:
    5 de Junho de 2026 às 14:50

    Grande chefe , basta comprar papel vegetal e forrar a cuba com folha de papel vegetal …..vende-se em qualquer supermercado e é barato

    Responder

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