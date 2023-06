Akarya, uma aventura portuguesa num mundo de fantasia

O estúdio indie português Few of Us, criado no âmbito académico da Universidade Lusófona, encontra-se a trabalhar no seu novo projeto, Akarya. Trata-se de um jogo de fantasia no qual o jogador luta pela Paz e Harmonia num mundo corrompido pela escuridão.

o estúdio independente de videojogos Few of Us está neste momento a trabalhar no seu primeiro título, Akarya. Um top-down fantasy adventure sobre a aventura de Arya num mundo consumido por um misterioso poder obscuro e maligno.

Akarya é um reino num mundo fictício de fantasia no qual o jogador pode experienciá-lo através de Arya, a filha do rei. Era um dia como qualquer um até uma força das trevas misteriosa abater sobre o reino, transformando a população em monstros sem misericórdia. Estes guardam cristais que alimentam uma barreira no castelo que impedem Arya de entrar.

Para que ela possa descobrir a origem desta tragédia, ela deve derrotar inimigos e purificar todos os cristais para que a barreira desapareça, entrando no castelo e enfrentar o responsável de tal ato cruel.

Few of Us foi fundada após um dos membros da equipa original Triple Zero ter perseguido estudos no estrangeiro. Com apenas 2 membros, Sonia Raposo (Game Designer & Artista) e Steven Hall (Programador), a equipa desenvolveu o Third-Person Shooter Rayden. Em 2022, a equipa estendeu-se para 3 membros com a inclusão de Diogo Freire (Programador) para o projeto Akarya.

Este título criado pelo estúdio exibe cenários e iluminação intrigantes e imersivos graças a tecnologias como Unity de Unity Technologies e FMOD de Firelight Technologies que possibilitaram a criação deste videojogo por alunos universitários.

Principais características de Akarya:

O companion de Arya acompanha-a durante toda a sua jornada, protegendo-a de inimigos ao derrotá-los com diversos tipos de habilidades e auxiliando com algumas tarefas como a chegar a objetos fora de alcance.

Diversos ambientes e cenários incríveis com inimigos únicos e desafiantes

Uma narrativa envolvente e cativante que acompanhará o jogador do início até ao fim da sua jornada

“Para além de querer que os jogadores experienciem uma narrativa imersiva enquanto derrotam inimigos e tentam salvar este mundo fictício, quis também desafiar-me a nível artístico e puxar os meus próprios limites”, diz Sónia Raposo sobre a criação do conceito de Akarya.

Mais informações sobre Akarya podem ser vistas, aqui.