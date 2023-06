Muitas vezes, os jogadores esperam vários anos até à chegada de alguns títulos mais complexos. E embora esta demora possa ser atribuída a vários fatores, no geral parece que a tendência é mesmo esta, até porque o diretor da Xbox Game Studios, Matt Booty, disse recentemente que os grandes jogos demoram entre 4 a 6 anos para serem criados.

Grandes jogos podem demorar até 6 anos para serem criados

Parece que não vale a pena os jogadores desesperarem pela chegada de alguns jogos mais aguardados, pois o seu desenvolvimento já é demorado por natureza. O diretor da Xbox Game Studios, Matt Booty, explica que a demora no lançamento de alguns títulos se deve ao facto de os ciclos de desenvolvimento modernos costumarem demorar entre 4 a 6 anos até serem concluídos.

O executivo disse ao canal Axios que acredita que "a indústria e os fãs estavam um pouco atrasados numa espécie de redefinição para entender que os jogos não vão exigir mais dois ou três anos". Booty adianta que a desaceleração está relacionada com o aumento dos orçamentos e equipas necessários para criar títulos dentro do espaço conhecido como Triplo A.

Ou seja, enquanto que jogos como FIFA e Call of Duty contam com o apoio de grandes equipas que se dedicam inteiramente ao seu desenvolvimento, no caso da Xbox Game Studios, cada um dos seus membros está focado nos seus próprios trabalhos, sem estarem necessariamente a colaborar com os restantes elementos.

Para além disto, o executivo diz que a demora também está relacionada com as altas expetativas e exigência dos jogadores. "Há expetativas mais altas. O nível de fidelidade que somos capazes de entregar só está a crescer", disse Booty. Contudo, o diretor dos estúdios da Microsoft esclarece que há determinados jogos que podem ser desenvolvidos em menos tempo, alguns até cerca de 1 ano, mas estes costumam ser criados por estúdios independentes com equipas mais compactas.

Booty conclui assim que, consoante os jogos "se tornam mais ambiciosos como uma forma de arte", os seus ciclos de desenvolvimento devem continuar a ser extensos.