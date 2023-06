Blackview celebra o Festival 618 com grandes promoções

Já é habitual que todos os anos, por esta altura, surjam diversas campanhas promocionais do Festival 618. Trata-se do segundo maior evento anual de vendas na China, e por cá também conseguimos tirar vantagens disso, em concreto com a Blackview.

O Festival 618, referido como "6.18 Mid-year Shopping Festival", acontece precisamente a meio do ano, entre 1 e 18 de junho. O evento surgiu inicialmente como um festejo do aniversário de uma das maiores empresas de produtos eletrónicos, a JD.com, que acontece a 18 de junho, e cresceu de tal forma que outras marcas se juntaram.

Desta feita, a Blackview selecionou alguns dos seus produtos, desde smartphones robustos e tablets, até Mini PCs e earbuds, e baixou-lhes o preço, oferecendo descontos até 60%.

Ruggedphone Blackview BV8900

Começando com a linha de topo da Blackview, o BV8900 é o mais recente topo de gama com uma câmara térmica.

Tem uma bateria com capacidade de 10380mAh e traz o sistema operativo DokeOS 3.1 baseado no Android 13.

Na sua estrutura, tem proteções conforme as certificações MIL-STD-810H e IP68&IP69K, e o vidro do ecrã tem proteção Corning Gorilla Glass 7.

Tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno expansível com cartão microSD. O ecrã é IPS de 6,5" com resolução FHD+ 2.4k.

Está atualmente em análise no Pplware, a publicar brevemente. O seu preço promocional é de 276€ (IVA incluído) com o código SS24.

Blackview BV8900

Tablet Blackview Tab 11 WiFi

Se procura um tablet prático e de elevada versatilidade, o Blackview Tab 11 WiFi oferece-lhe o que precisa, bastado utilizá-lo em modo PC com rato e teclado.

Pesa apenas 442g e tem 7,6mm de espessura, incluindo uma bateria com 8380 mAh de capacidade com autonomia para cerca de 20 horas.

O ecrã é de 10,36", com resolução 2.4K. Tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno expansível. Tem tecnologia ArcAoft 4.0 nas câmaras, com câmaras frontal e traseira de 16MP. Traz o DokeOS 3.0, baseado no Android 12.

O seu preço é de apenas 167€ (IVA incluído).

Blackview Tab 11 WiFi

Mini PC Blackview MP200

Esta Mini PC MP200 tem um tamanho muito compacto, de 183,2x150x75,5 mm e pesa apenas 690g. Tem um CPU Intel de 11ª geração Intel Core i5-11400H, com 16 GB de RAM DDR4, expansível até 128 GB.

Como comunicação, tem Wi-Fi 6 2,4/5GHz e Bluetooth 5.2. Traz 4 portas USB 3.2, DisplayPort, HDMI e USB Tipo-C e RJ45 1Gbit. Tem o Windows 11 Pro pré-instalado.

Está disponível por um preço promocional de 367€ (IVA incluído) com o código SS33.

Blackview MP200

Auriculares Blackview AirBuds 10

Os AirBuds 10 são uns earbuds muito competitivos em termos da relação qualidade/preço. Tem drivers dinãmicos de 16,2mm, com design Open-Ear.

Têm tecnologia de redução de ruído e proteção IP68 & IP69, ideal para a prática de desporto em condições mais adversas. Tem autonomia para 35 horas (incluindo a bateria da caixa).

Estão disponíveis por cerca de 47€ (IVA incluído).

Blackview AirBuds 10

Ruggedphone Blackview BV9300

O BV9300 além de uma lanterna potente de 100 lúmens, ainda oferece um laser para medir distâncias até 40 metros. Essa adição, faz deste telemóvel uma máquina essencial para muitos trabalhos, ainda mais quando aliado às suas características de robustez, inscritas não só na estrutura, mas também nas certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

A bateria do BV9300 é outro dos fatores-chave deste smartphone uma vez que se apresenta com uma enorme capacidade de 15030 mAh. Traz um processador Helio G99, com 12 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 21 GB com recurso ao armazenamento interno que é de 256 GB.

O ecrã com proteção Gorilla Glass 5 tem 6,7", resolução de 1080 x 2388 píxeis, brilho de 500 nits e ainda uma taxa de atualização até 120 Hz e taxa de resposta ao toque de 240 Hz.

A câmara principal do BV9300 é de 50 MP, com sensor Samsung e ainda é auxiliada pode mais duas câmaras de 8 MP e 2MP. Já a câmara frontal é de 32 MP.

Está disponível por cerca de 255€ (IVA incluído).

Blackview BV9300

Tablet Blackview Tab 16

O Blackview Tab 16 é um tablet Android com ecrã de 11" e resolução FullHD que permite, via Bluetooth ligar um teclado ou rato, aumentando a produtividade em qualquer necessidade.

A bateria é de 7680 mAh com carregamento rápido de 18W, o que garante uma autonomia até 18 horas. Integra ainda uma câmara traseira de 13 MP e uma frontal de 8 MP. Tem suporte para streaming Widevine L1. Conta também com 4 altifalantes para reprodução de som em stereo.

O processador que integra é um Unisoc T616, um processador com boa eficiência e desempenho. Tem 8 GB de RAM que podem ser expandidos até 14 GB, com recurso à memória interna que é de 256 GB. Suporta ainda cartão microSD até 1TB. O sistema operativo que integra é o Android na versão 12, com uma interface de utilizador DokeOS_P 3.0. É também compatível com caneta.

Está disponível por cerca de 194€ (IVA incluído).

Blackview Tab 16

Poderá encontrar estas e outras promoções no site oficial da Blackview.