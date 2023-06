Bosch criou um sistema para acelerar a reciclagem das baterias dos carros elétricos

A reciclagem das baterias é um processo crucial, uma vez que assegurar a verdadeira sustentabilidade dos carros elétricos deita por terra o grande problema associado ao seu fim de vida. A Bosch tem uma proposta para resolver aquilo que, atualmente, encrava a fluidez do processo.

Os carros elétricos são, como já vimos por aqui um sem número de vezes, a aposta para o futuro da mobilidade. Contudo, apesar de serem apontados por muitos como mais sustentáveis, de facto, ainda há alguns pormenores por esverdear.

Nomeadamente, a reciclagem das baterias, um processo essencial para o sucesso dos carros elétricos.

De acordo com estimativas, só na Europa, anualmente, até 2030, serão recuperadas 420.000 toneladas de materiais. Mas um dos problemas que a indústria enfrenta é a chegada de baterias ainda com carga: antes de as células poderem ser trituradas e os materiais que lhes dão forma recuperados, aquelas precisam de ser totalmente descarregadas.

Atualmente, este processo pode demorar até 24 horas e, além de lento, é complexo, em termos de logística e de espaço.

Por isso, a Bosch Rexroth procurou uma solução e desenvolveu um sistema para dar conta do processo, automaticamente, num período de tempo muito mais curto.

Os componentes da bateria são transportados através da unidade de processamento a uma velocidade de 18 metros por minuto. De acordo com a Bosch, isso é o equivalente a oito baterias a serem descarregadas, em menos de 15 minutos.

Depois de totalmente descarregados, os módulos da bateria são quimicamente desativados, por forma a garantir que não existe energia residual e que não há risco de descarga. Assim, quando as baterias chegam à fábrica que vai tratar da reciclagem, estão totalmente descarregadas, prontas para serem trituradas e para verem os seus componentes recuperados.

Uma vez que 95% dos componentes químicos das baterias podem ser recuperados, se este processo for aceite e implementado, em grande escala, a Bosch conseguirá que sejam utilizados para a produção de novas baterias, prolongando a sua vida útil.