Apple Watch – novas funcionalidades de fitness com o watchOS 10

Aos poucos vamos descobrindo e usando as novas funcionalidades que o watchOS 10 traz ao Apple Watch. Algumas faz mesmo sentido explicar só depois de usarmos. Estas são algumas das novidades fitness que já testamos no novo sistema operativo para o relógio inteligente da Apple.

A Apple realizou o seu evento anual WWDC no início deste mês, onde revelou uma antevisão do watchOS 10, que chegará ao Apple Watch no final deste ano.

Embora a atualização pareça um pouco mais pequena do que no ano passado, ainda existem muitas funcionalidades novas com as quais se pode estar entusiasmado, especialmente para ciclistas e entusiastas de caminhadas.

Suporte para sensores de ciclismo Bluetooth

O Apple Watch está a adicionar suporte Bluetooth para sensores de ciclismo, o que inclui sensores de velocidade, sensores de cadência e medidores de potência. Os dados destes sensores podem ser vistos diretamente no ecrã da app Treino. As métricas dos sensores também serão registadas como parte dos dados do treino no Apple Saúde.

Novos algoritmos que combinam dados dos sensores do Apple Watch e medidores de potência conectados podem estimar o Limite de Potência Funcional (LPF), que é o nível mais alto de intensidade que um ciclista poderia, teoricamente, manter durante uma hora.

Usando o LPF, o Apple Watch calcula Zonas de Potência personalizadas, que são usadas para ver a zona atual e acompanhar quanto tempo é gasto em cada zona, um modo eficaz e muito usado para melhorar o desempenho nos treinos.

Estes ecrãs podem ser personalizados e adaptados às nossas necessidades. Dentro da app Treino, no Apple Watch, poderá ver muita variedade de leituras para adicionar aos mostradores.

watchOS 10 traz novidades aos Trilhos

A app Bússola do Apple Watch é uma ferramenta útil para explorar a imensidão da natureza. Com o watchOS 10, a Bússola automaticamente gera dois novos pontos intermediários: o último ponto de conexão à rede móvel estima qual foi o último lugar por onde o utilizador passou, no qual havia rede GSM disponível, o que pode ser útil quando for preciso ver mensagens ou fazer uma ligação.

Em caso de emergência, é estimado em que ponto da rota o dispositivo teve a última ligação à rede de qualquer operadora disponível para fazer uma ligação de emergência.

Ao preparar rotas, a nova visualização Elevação usa dados do altímetro para oferecer uma visão tridimensional dos pontos intermediários salvos. E, inicialmente apenas nos EUA, o Mapas mostra um novo mapa topográfico com linhas de contorno, sombreamento de montanhas, detalhes de elevação e pontos de interesse.

O utilizador também pode procurar trilhos e pontos de partida próximos, com cartões de localização que incluem informações detalhadas como extensão do trilho, tipo e dificuldade.

A vista de mapa topográfico estará disponível para visualização offline. Embora o mapa topográfico possa ser visualizado num Apple Watch, só pode ser guardado num iPhone. Por isso, não é possível visualizá-lo sem o telemóvel ligado ao relógio.

Visualização da atividade em direto

A última funcionalidade direcionada para os ciclistas é a nova visualização de atividade em direto. Isto permite que os dados de treino do Apple Watch sejam apresentados num iPhone em tempo real.

Com a funcionalidade Visualizações do Exercício, os ciclistas podem fixar um iPhone ao guiador para verem mais facilmente as métricas como zonas de potência, ritmo cardíaco ou dados das novas integrações de sensores Bluetooth.

Esta informação no guiador permite não só ter ecrãs mais informativos no iPhone, como permite ter outros diferentes no Apple Watch para a informação ser complementada. Funciona muito bem e é um ótimo auxiliar quando vamos a pedalar.

Além destas novidades, a Apple trouxe mais algumas que vamos explorar futuramente à medida que as versões beta forem afinando este novos modos de tirar proveito do Apple Watch.