Inteligência Artificial Quântica: Algo a temer ou um aliado?

A Inteligência Artificial Quântica é um campo de investigação emergente utilizada para realizar cálculos, desenvolver novos algoritmos e aplicações de IA. A principal vantagem da IAQ sobre a IA clássica é a sua capacidade de processar grandes quantidades de dados a uma velocidade e escala sem precedentes.

Contudo, também apresenta vários desafios, incluindo a necessidade de novos protocolos de segurança, o que tem causado uma certa incerteza e ameaça para a academia e até governos considerando uma ameaça devido ao seu imenso poder e potencial para quebrar a encriptação.

No entanto, não há que temer o futuro e não viver a nostalgia do passado. Quando se trata de IAQ, o uso de qbits, que permite o uso simultâneo de 0 e 1 bits, pode melhorar muito os tempos de resposta. Embora isto possa representar um desafio para a área da segurança, é um movimento típico de mudança da conjetura tecnológica. Haverá sempre tentativas de quebrar as medidas de segurança, tal como haverá sempre equipas responsáveis pela segurança que têm mais capacidade para implementar novos algoritmos informáticos.

A alternativa às ameaças colocadas pela AI quântica é utilizar a sua grande capacidade de processamento de dados para melhorar os processos empresariais, os processos de produção, ou para melhorar a assertividade das decisões. As organizações devem ver estas ameaças como uma ajuda valiosa e não como um problema ou barreira. Uma maior velocidade de processamento e tempos de resposta mais rápidos podem libertar recursos para enfrentar os outros tipos de desafios que o mercado global traz diariamente às organizações.

Inteligência Artificial Quântica pode melhorar processos empresariais, otimizar algoritmos de segurança...

Nos dias de hoje, esperar 10 segundos por um relatório é uma "eternidade" para um trabalhador empresarial, e não ter acesso a dados em tempo real no chão de fábrica é "inaceitável". Por consequência, os benefícios da IAQ devem ser abraçados em vez de temidos. Este movimento tecnológico não pode ser travado ou negado. Deve ser visto como um desafio e não como um problema. As ameaças sempre existiram, reais ou fictícias.

O foco deve ser a utilização do poder da AI quântica para melhorar os processos empresariais, otimizar algoritmos de segurança, e tomar melhores decisões. Ao fazê-lo, as organizações podem enfrentar os desafios do mercado global e permanecer competitivas.

A introdução da AI no mundo empresarial é vista como uma mudança de jogo, com dois vetores-chave: rapidez e assertividade. Velocidade de reação na relação cliente/empresa e assertividade na forma como as empresas começam a tomar decisões baseadas em algoritmos e técnicas de AI que são possíveis de utilizar devido ao constante avanço tecnológico que existe. Contudo, enfatiza se que o melhor algoritmo ou a AI mais avançada é inútil se não houver um cruzamento entre a tecnologia e o caso comercial.

Esta transição tecnológica requer um conceito estratégico e uma visão empresarial, e apresenta um desafio que separará aqueles que assumem riscos daqueles que são mais adversos à mudança. A AI não deve ser vista como um substituto dos colaboradores, mas sim como um complemento ao processo empresarial, um "capacitador" para ajudar a aumentar a velocidade e a assertividade no mundo empresarial cada vez mais competitivo.

Globalmente, a AI quântica não deve ser vista como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade para melhorar os processos empresariais e a tomada de decisões. À medida que a tecnologia continua a avançar, cabe às empresas abraçar estas mudanças e utilizá-las a seu favor. A chave é compreender a AI não como uma solução, mas sim como uma ferramenta para ajudar as empresas a alcançar os seus objetivos.

O Pplware agradece ao João Martins, Data Analytics & AI Manager da Noesis pela escrita do artigo