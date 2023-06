No novo restaurante da Netflix, os fãs vão poder provar as iguarias dos chefs das várias séries

Em breve, a Netflix vai abrir as portas da sua mais recente aposta: um restaurante com os Bites dos chefs das suas séries.

Dos episódios para as mesas, com o Netflix Bites estamos a criar uma experiência que permite aos fãs mergulhar de verdade nos seus programas de culinária favoritos. Estamos muito entusiasmados por estar a trabalhar com estes chefs incríveis, que vão trazer esta visão para a vida real e oferecer muita variedade nos seus deliciosos menus.

Foi assim que Josh Simon, um dos responsáveis pela Netflix, descreveu este novo projeto que, certamente, já deixou os curiosos a augar.

De facto, se é fã dos programas e das séries de culinária a que Josh Simon se refere, nada tema, pois precisará apenas de voar até Los Angeles e procurar pelo Short Stories Hotel. A inauguração terá lugar no próximo dia 30 de junho, mas já é possível assegurar um lugar à mesa do Netflix Bites, a partir do site oficial.

Apesar de a ementa ainda não ser conhecida, a Netflix adiantou que a “autêntica cozinha de todo o mundo” será a grande protagonista do espaço. De entre a enchente de chefs que podem ser conhecidos, através da Netflix, sabe-se que o Bites dará cozinha a Dominique Crenn de “Chef’s Table”, Jacques Torres de “Nailed It!”, Nadiya Hussain de “Nadiya Baques”, Curtis Stone, Andrew Zimmern e Ming Tsai de “Iron Chef: Quest for an Iron Legend”.

Levar o meu amor pela comida às pessoas de todo o mundo é uma das maiores emoções da minha vida, mas esta experiência do ecrã para a mesa, que permite dar aos fãs o sabor do que acontece à frente das câmaras é espetacular.

Partilhou o chef Curtis Stone, num comunicado.

Além da comida, na ementa constarão também os cocktails dos mixologistas da série "Drink Masters".

Aberto durante todos os dias da semana, incluindo aos fins de semana com possibilidade de brunch, o Netflix Bites receberá os curiosos num espaço com sala principal e um pátio. Os preços da experiência são, para já, uma incógnita.