O Arc chegou ao Windows! Este browser promete substituir o Chrome e o Edge

Depois de ganhar uma popularidade grande no macOS e iOS, o Arc é finalmente lançado para o Windows. Este é um browser inovador e pretende revolucionar a navegação na Internet com a sua barra lateral exclusiva, foco na organização e ferramentas de organização. É hora de avaliar o Arc e substituir o Chrome e o Edge.

A versão Windows do software da The Browser Company estava em beta desde dezembro. Este quer conquistar o sistema da Microsoft e já escolheu a porta por onde vai entrar. Por agora o Arc está disponível apenas para Windows 11, embora uma versão para Windows 10 esteja a ser preparada.

Apesar de ser um concorrente direto do Chrome e do Edge, o Arc é, na verdade, bastante único. Possui uma barra lateral dobrável com separadores verticais e marcadores. Isso dá uma visão clara dos sites que estão a ser visitados, sem qualquer confusão desnecessária. Também permite que se criem espaços para manter a organização, o que funciona como pastas numa área de trabalho.

O recurso Peek permite que os utilizadores pré-visualizem um link antes de o abrir e o Little Arc abre uma janela do browser para visualizar algo rapidamente e com o mínimo de memória. Há uma certa curva de aprendizagem com o Arc, já que os browsers são usados exatamente da mesma forma há décadas. Ainda assim, é uma experiência positiva.

Também é personalizável, proporcionando o tipo de experiência que não está disponível nos rivais. Na verdade, o Arc permite que os utilizadores personalizem a aparência de qualquer site que visitem. É possível destacar secções inteiras e excluí-las da visualização. Como bónus adicional, os plug-ins do Chrome funcionam no Arc, facilitando a migração.

Outra grande novidade é a integração com o Swift. Na verdade, o Arc foi criado no Swift, uma linguagem de programação criada pela Apple para desenvolver apps para iOS, Mac, Apple TV e Apple Watch. Portanto, ao trazer o Arc para o Windows, a Browser Company também traz o Swift para o Windows pela primeira vez.

A Browser Company promete que este é apenas o começo do Arc no Windows. Haverá melhorias regulares de desempenho e novos recursos "lançados nas próximas semanas e meses". Enquanto isso, o browser está pronto a ser testado e usado como uma alternativa ao Chrome e ao Edge.