5 novos jogos para instalar no seu smartphone Android

O universo dos jogos para plataformas mobile é um dos mais rentáveis. São inúmeros os títulos que estão constantemente a chegar às lojas de aplicações e tantos outros a evoluir com o tempo. Assim, selecionámos 5 jogos para instalar no seu smartphone Android.

Conheça as sugestões.

Evolução Nunca Fin – Célula à Singularidade

Este jogo representa a história épica de evolução do universo, da tecnologia e da humanidade. Trata-se de um jogo de simulação onde poderá passar inúmeras horas num jogo desafiante e viciante.

A humanidade sobreviverá à próxima fase da evolução?

Homepage: ComputerLunch

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

The House of Da Vinci

Entre em The House of Da Vinci, um novo e imperdível jogo de aventura com quebra-cabeças 3D. Solucione quebra-cabeças mecânicos, descubra objetos ocultos e seja capaz de sair de um dos quartos onde está preso.

De forma resumida, o jogador assumirá o papel de aprendiz de Leonardo Da Vinci, quando este desaparece.

Xadrez

Depois do sucesso da série The Queen’s Gambit da Netflix, o mundo descobriu novamente o Xadrez. Este jogo tem inúmeras versões disponíveis na Play Store e esta que aqui deixamos como sugestão é uma das que se apresenta com melhores gráficos e com uma jogabilidade com 10 níveis de dificuldade. Assim, poderá ir avançando e aprendendo novas jogadas ao longo do tempo.

Homepage: Chess Prince

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

TRANSFORMERS: Earth Wars

Junte-se a milhões de jogadores na batalha pela Terra! Junte-se aos Autobots ou aos Decepticons e reuna a equipa definitiva de Transformers através de Combiners, Triple Changers e personagens Beast Wars.

São mais de 100 personagens à sua espera.

Homepage: Space Ape

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Star Wars™: KOTOR

Quatro mil anos antes do Império Galáctica, centenas de cavaleiros Jedi caíram na batalha contra o Sith implacável. Você é a última esperança da Ordem Jedi. Pode dominar o incrível poder da Força na procura para salvar a República? Ou vai cair no lado escuro? Herói ou vilão, salvador ou conquistador?… Só você poderá determinar o destino de toda a galáxia!