Mulher italiana recebeu por engano seis doses da vacina Pfizer-BioNTech contra a COVID-19

A pandemia continua a fazer centenas de milhares de mortos por dia ao redor do mundo, mas as vacinas já se mostraram eficazes no combate ao SARS-CoV-2. Apesar de haver umas vacinas mais eficazes do que outras, grande parte delas exige pelo menos duas doses. O que não será de todo boa prática é vacinar com seis doses, como aconteceu em Itália com uma jovem de 23 anos, profissional de saúde.

A vacina da Pfizer tem um intervalo entre doses de 28 dias. Esta jovem recebeu, de uma só vez, o frasco inteiro.

Haverá danos colaterais para uma overdose de vacina?

Uma jovem italiana está a ser vigiada no hospital após receber acidentalmente seis doses da vacina COVID-19 da Pfizer-BioNTech. A imprensa italiana disse que uma mulher de 23 anos foi colocada sob observação em Massa, região central da Toscana, após o erro. Segundo a agência de notícias AGI, a profissional de saúde, está em boas condições após receber fluidos e paracetamol.

De acordo com a mesma fonte, uma enfermeira injetou por engano no braço da médica um frasco inteiro do medicamento, em vez de apenas uma dose. Ao perceber o erro, os enfermeiros responsáveis pela vacinação avisaram a jovem, que foi ao departamento de urgências em Massa, onde permaneceu em observação durante 24 horas e hoje recebeu alta.

Este é um caso único e sem qualquer estudo que possa prever o que ocorrerá, porque nos testes do laboratório, para estudar casos de overdoses da vacina Pfizer, apenas foram usadas 4 doses inoculadas a um paciente.

Assim, como não há conhecimento histórico de uma pessoa que recebesse seis doses, a paciente está a ser mantida sob estreita observação.

