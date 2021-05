COVID-19: Tem mais de 60 anos? Agende já a sua vacina

O processo de vacinação em Portugal e em outros países não tem decorrido como esperado. No entanto, os esforços para inocular a população têm sido muitos.

A Direção-Geral de Saúde disponibilizou recentemente um formulário para agendamento da vacina. Se tem 60 ou mais anos e ainda não foi vacinado(a) faça já o seu agendamento online.

Tem 60 ou mais anos e ainda não tomou a vacina?

O portal para agendamento da vacina passou a disponibilizar um novo formulário para agendamento. Este formulário destina-se apenas ao pedido de agendamento da 1ª inoculação contra a COVID-19.

Se já foi vacinado(a), contraiu a infeção por COVID-19 ou tem agendamento anterior, o seu pedido não será considerado. Depois dos 65 ou mais anos este novo formulário destina-se a quem tiver mais de 60 anos.

Entre as doenças que darão prioridade, independentemente da idade, conta-se a diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais, refere o comunicado da DGS.

Aqueles que recuperaram de infeção por COVID-19 “há pelo menos seis meses” também estão incluídos na segunda fase de vacinação, “de acordo com o grupo prioritário ou a faixa etária a que pertencem”. Estes serão vacinados “com apenas uma dose, independentemente da vacina”.

O Plano de Vacinação é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico e à calendarização da chegada a Portugal das diferentes vacinas contra a covid-19”, explica a entidade, sublinhando que o objetivo é “salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos internamentos” e “preservar a resiliência do sistema de saúde e do sistema de resposta à pandemia e do Estado.

De referir que o portal destinado ao auto agendamento para a vacinação foi lançado a 23 de abril, tendo registado, até ao início da semana passada, cerca de 206 mil inscrições.

Pedido de Agendamento