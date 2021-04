Tim Cook diz que Realidade Aumentada é um trunfo no futuro da Apple

Que a Apple tem apostado nos últimos anos na Realidade Aumentada (RA), isso já sabíamos. Contudo, não era assim tão explícito que esta tecnologia fosse uma pedra angular na estratégia da gigante de Cupertino. Numa entrevista dada por Tim Cook ao podcast Sway, o CEO da Apple falou sobre a sua admiração pela Tesla e a sua liderança em veículos elétricos. Revelou também que ele “provavelmente” que sairá da Apple nos próximos 10 anos. Outra coisa de que Cook falou foi na RA e no seu papel no futuro da empresa.

Esta mensagem de Cook é importante, porque ele nunca costuma falar nos produtos que estão em desenvolvimento. Ao apontar para este caminho, algo diferente estará para nascer. Mas a entrevista revela outras coisas interessantes.

Realidade Aumentada como trunfo do futuro dos produtos Apple

Numa entrevista descontraída e com temas muitos fluídos, o CEO da Apple deixou algumas linhas de orientação para a vida dele e, consequentemente, para o futuro da Apple. Falou sobretudo de uma tecnologia, a Realidade Aumentada, como basilar numa estratégia transversal a vários segmentos, sendo usada em modo pessoal, mas também profissional, como uma ferramenta para as operações da própria empresa.

Em termos de RA, a promessa é que estamos a ter agora uma ótima conversa. Indiscutivelmente, poderia ser ainda melhor se pudéssemos aumentar a nossa discussão com gráficos ou outras coisas que aparecessem. Acho que o seu público também beneficiaria com isso. Então, Quando penso nisto em diferentes campos, seja saúde, seja educação, seja nos jogos, no retalho, já estou a ver a Realidade Aumentada a descolar nalgumas dessas áreas.

Conforme já referimos, não é usual Tim Cook abordar o desenvolvimento dos futuros produtos. No entanto, ele tem mencionado a RA com bastante frequência em aparições públicas. Assim, a entrevistadora perguntou sobre a citação “Glow and Behold” (brilhar e contemplar) no convite do WWDC 2021, mas Tim Cook não referiu se isso tinha algum significado subjacente.

Óculos com Realidade Aumentada e Realidade Virtual

Aproveitando o tema da RA, o CEO foi questionado sobre os rumores dos headset com a chamada realidade mista (RA e RV). No entanto, o CEO da Apple deu a resposta de relações-públicas, isto é, disse que não fala sobre produtos futuros, mas é importante observar que:

Acho que a promessa [RA] será ainda maior no futuro. Portanto, é uma parte extremamente importante do futuro da Apple.

Se a RA é a próxima aposta da Apple, aqui está o que sabemos até agora: o headset de realidade mista da Apple pode apresentar 15 módulos de câmara e “biometria inovadora”, de acordo com o analista da Apple, Ming-Chi Kuo. No seu relatório anterior, Kuo disse que “a Apple lançará um novo dispositivo ‘tipo capacete’ com ecrãs Micro-OLED e recursos de realidade aumentada e virtual em 2022”.

Além deste rumor, eventualmente uma “fuga de informação”, também foi dito que “a Apple ainda está a trabalhar nuns novos óculos RA, mas é improvável que sejam introduzidos antes de 2025”.

Portanto, agarrando no que foi deixado de mais interessante nesta entrevista, Tim Cook ainda estará uns bons anos à frente da Apple. Além disso, a Realidade Aumentada vai ser um trunfo da empresa. Grandes projetos estarão para aparecer em breve. Se quiserem ouvir a entrevista completa sigam o link aqui.

