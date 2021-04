Internet via satélite da SpaceX chega em junho a Portugal

Portugal está cada vez mais perto de ter internet via satélite fornecida para popular SpaceX. A empresa que é liderada por Elon Musk garantiu à Autoridade Nacional das Comunicações que, até junho, vai iniciar a comercialização da internet espacial.

De acordo com as informações, a rede da SpaceX terá a capacidade inicial de fornecer 50 mil acessos em Portugal e poderá chegar a 16 mil utilizadores ainda em 2021.

As redes de suporte do acesso à Internet via satélite são redes de satélites geoestacionários ou não geostacionários. Em Portugal existem presentemente ofertas residenciais e não residenciais.

No caso das ofertas residenciais, estas apresentam custos de instalação no montante de até 150 euros, custos de ativação entre 19,9 e 49 euros e custos de aluguer (entre 4,9 e 9,99 euros mensal) ou aquisição do equipamento.

Portugal já está coberto a 100% pela rede de satélites da SpaceX

A americana SpaceX confirmou à ANACOM que o território nacional já está coberto a 100% pela sua rede de satélites. Até junho de 2021 prevê-se a comercialização em Portugal dos serviços de acesso à internet. Os números agora revelados, foram divulgados por Matt Botwin, diretor do departamento de “Global Satellite Government Affairs” da SpaceX à ANACOM.

A ANACOM revelou também que a empresa criou, em março, a Space Exploration Technologies Portugal – SXPT, que será responsável por vender os serviços de Internet no nosso país.

A Autoridade das comunicações acredita “que a oferta de internet via satélite se venha a tornar, nas próximas décadas, um dos grandes negócios do New Space baseado em megaconstelações, passando a representar a maior fatia das receitas geradas”.

Do ponto de vista comercial, em 2020, foram lançados cerca de 1085 pequenos satélites, dos quais 773 pertencem à rede Starlink da SpaceX.

A OneWeb lançou 104 satélites, a SWARM lançou os primeiros 12 satélites duma constelação planeada para 150 satélites, a SPIRE lançou 14 cubesats e outros operadores, como a EUTELSAT e o ISRO (GSAT-30) da Índia, colocaram também em órbita satélites de comunicações comerciais.

Estima-se que oferta de internet via satélite se venha a tornar, nas próximas décadas, um dos grandes negócios do New Space baseado em megaconstelações, passando a representar a maior fatia das receitas geradas.