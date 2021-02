A SpaceX está a colocar na órbita terrestre centenas de satélites Starlink com um objetivo simples: oferecer uma Internet de alta qualidade a nível global.

O programa de testes está aberto e qualquer pessoa pode aceder-lhe, desde que a sua região já esteja abrangida. Segundo informações agora divulgadas, poderão ser já mais de 10 mil utilizadores a usufruir desta Internet que terá um custo de 99 dólares por mês.

Foi no final de outubro que a SpaceX começou a notificar aqueles que se tinham inscrito no programa de testes da Internet Starlink com indicação dos preços a que estariam sujeitos caso quisessem avançar com o processo.

O serviço em fase de testes Better Than Nothing Beta tem um preço de 99 dólares por mês, mais um custo inicial de 499 dólares correspondente ao kit Starlink que inclui um terminal para o utilizador se poder ligar aos satélites, um tripé de montagem um router Wi-Fi.

Além disso, existem apps para Android e iOS dedicadas à gestão do serviço por parte do utilizador.

Serviço de Internet Starlink da SpaceX com mais de 10 mil utilizadores

Agora, a SpaceX divulgou através de um documento dirigido à FCC que o seu serviço de Internet via satélite Starlink já conta com “mais de 10.000 utilizadores nos Estados Unidos e no exterior.” O exterior inclui Canada e Reino Unido.

Com bastante frequência, a SpaceX lá envia mais alguns satélites para a orbita da Terra e, segundo o relatório, atualmente, já são mais de 1000 satélites posicionados. Além disso, é revelado que a rede de satélites é capaz de fornecer ligações de mais 100/20 megabits por segundo e menos de 31 ms de latência para 95% das ligações.

Recorde-se que, até 2024, a empresa pretende colocar em órbita 4425 satélites e está aprovada a colocação de 11943 satélites pela FCC.

