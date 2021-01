Realidade Aumentada torna um “objeto estúpido” num produto animado

A Realidade Aumentada (RA) promete uma intimidade muito maior entre a vida real e a virtual. Assim, algumas marcas apostam em trazer recursos RA aos dispositivos móveis, do dia a dia, para tornar simples o acesso e a utilização desta tecnologia. A Apple, por exemplo, apostou forte em recursos nos seus iPhone e iPads mais recentes. Com alguma imaginação, é possível, por exemplo, da vida a um “objeto estúpido”.

O exemplo que deixamos é obra de uma criativo que usou tecnologia disponibilizada pela Apple, como a framework RealityKit.

Realidade Aumentada num exemplo fantástico numa caixa de iPhone

Não é novidade que a Apple investiu bastante no conceito Realidade Aumentada. Aliás, alguns dos seus mais recentes equipamentos trazem tecnologia dedicada. Além disso, empresa desenvolveu plataformas para os programadores poderem criar peças de software para este mercado.

Assim, é impossível não admirar a conquista técnica de Richard Qi, que desenhou uma fantástica animação para a caixa de um iPhone XS.

Para atingir este resultado, o programador utilizou o poder de localização do ARKit 4 e as tecnologias do framework RealityKit. Tudo é escrito em Swift UI, e o código-fonte do projeto está até disponível no GitHub para quem quiser espreitar.

Objeto estúpido ganha vida com a RA

Conforme já vimos em vários artigos, há marcas, como a Mercedes, ou a Tesla, por exemplo, que já usam Realidade Aumentada nas indicações nos seus carros. A própria Google, há uns anos, que usa a RA de forma a melhorar o poder de informação sobre localizações no seu serviço de Mapas. Além disso, há muitas outras aplicações disponíveis, que já colocam nas mãos do utilizador comum esta capacidade criativa.

Este exemplo foi produzido pela programadora sueca Leah Lundqvist. Conforme podemos perceber, este é mais um excelente exemplo de como as “coisas estúpidas” estáticas do nosso dia a dia podem ganhar vida.

Nesse sentido, percebe-se a ideia da Apple em capacitar não só o iPhone e iPad com tecnologias RA, mas também algo mais próximo da nossa mente, os Apple Glasses.