GLAM: O gadget que é uma escova portátil alisadora de cabelo

O segmento da tecnologia em pequenas coisas tem crescido. Hoje encontramos no mercado vários gadgets que são uma enorme ajuda no dia a dia.

O equipamento que apresentamos hoje é uma escova portátil alisadora de cabelo. Conheça as principais características e especificações.

É pequena, leve e portátil! A nova escova alisadora de cabelo GLAM da Prozis oferece todas as funcionalidades que procura num equipamento deste tipo. Com esta escova consegues o look perfeito sem danificar o cabelo com o calor. O tempo de aquecimento inicial do gadget ronda os 90 segundos.

De acordo com as especificações, esta escova é perfeita para todos os tipos de cabelo e funciona com 3 níveis de temperatura: 145, 165 e 185 ºC, que pode ser ajustado de acordo com o tipo de cabelo e textura.

A escova é portátil e tem uma bateria recarregável de Li-Po que garante uma autonomia na ordem dos 100 minutos.

Principais características da escova GLAM

Funciona com bateria recarregável

Autonomia: 100 minutos

Autonomia em operação contínua: 20 minutos

Potência: 40 W

3 níveis de temperatura: 145, 165 e 185

Desliga automaticamente a cada 20 minutos de operação contínua.

Carregamento via USB tipo C e tem até função de power bank

Design compacto

Inclui bolsa de transporte

Peso: 195 gramas

Aproveitem a promoção….

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta escova portátil alisadora de cabelo da Prozis com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.