Análise Sony LinkBuds Clip: um som tão nítido nuns auriculares abertos é de louvar

Os auriculares open-ear tornaram-se numa das categorias mais quentes do mercado, e a Sony decidiu reivindicar o seu lugar. Com os LinkBuds Clip, a marca estreia-se no formato clip-on, combinando décadas de experiência em áudio e uma reputação que fala por si. Agora, resta saber se isso chega para se destacar num segmento cada vez mais disputado. Testámos para descobrir!

Em janeiro, a Sony anunciou a sua mais recente inovação em áudio wearable, estreando-se no segmento dos auriculares abertos.

Os LinkBuds Clip são a proposta da marca para esta nova tendência, permitindo desfrutar do áudio que queremos ouvir sem perder o "fio à meada" do mundo real que nos envolve.

Com a promessa de até 37 horas de autonomia e modos de áudio adaptados a cada conteúdo, a curiosidade estava mais do que aguçada.

Especificações dos Sony LinkBuds Clip Auriculares Peso : ~6,4 g cada

: ~6,4 g cada Diafragma : 10 mm

: 10 mm Bateria : Tempo de carregamento: ~1,5h Carregamento: USB Autonomia com reprodução contínua de música: máx. 9h Autonomia de comunicação contínua: máx. 4h Autonomia em standby: máx. 15h

: Características gerais: Comunicação Bluetooth : 20 Hz - 20 000 Hz (amostragem de 44,1 kHz) Certificação : À prova de água (IPX4) Ligação multiponto

Especificações Bluetooth: Versão: 5.3 Gama efetiva: 10 m Intervalo de frequência: Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 MHz) Perfil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Formatos de áudio compatíveis: SBC, AAC Proteção de conteúdo suportado: SCMS-T

Caixa de carregamento Peso : ~42 g

: ~42 g Dimensão: ~50,4 x 50,4 x 32,6 mm Cores Verde

Cinzento

Preto (em teste)

Lilás

Na caixa

Correspondendo ao que a Sony já nos habituou em termos de packaging, os LinkBuds Clip chegam numa caixa de tom cimentado, acompanhados da caixa de carregamento, e dos habituais cartão de garantia e guia de consulta.

Para maior conforto e personalização, chegam, também, duas almofadas de suporte moldáveis.

Design, qualidade de construção e conforto

A caixa destes auriculares conquistou, desde logo, a atenção. Com um formato quadrado, de cantos arredondados, o estojo de carregamento é visualmente bonito, combinando um preto opaco, em baixo, e um preto mais brilhante, em cima, quase reflexivo, numa estrutura que a Sony descreve como um "estojo empilhado em blocos".

De dimensões compactas, é uma caixa que não estraga, visualmente, os setups dos utilizadores mais exigentes. Pelo contrário, complementa-o.

Ainda na caixa, a parte de trás conta com o botão de emparelhamento e a entrada USB-C para carregar o dispositivo.

Dentro do estojo de carregamento, os LinkBuds Clip, com um design agradavelmente curvo, ficam encaixados, com a luz do estado da bateria no centro.

De formato aberto, os LinkBuds Clip abraçam a orelha como se de um acessório se tratasse, fazendo jus a duas das vantagens deste tipo de auricular: leve e discreto.

Uma vez encaixados na orelha, o cabo flexível curto que liga os dois módulos cilíndricos é confortável, não causando fadiga nem apertando, mesmo depois de várias horas de utilização. Da nossa experiência, o suporte é ideal, mesmo em contexto de exercício físico moderado.

Para utilizadores com o cabelo comprido, pode haver algum conflito, uma vez que o cabelo tende a prender-se e deslocar ligeiramente os auriculares.

No geral, apesar de não ser propriamente robusta, a construção dos LinkBuds Clip, reforçada pela certificação de resistência contra salpicos e suor, aponta para uns auriculares duráveis.

Conectividade

Assim como outros auriculares sem fios, os LinkBuds Clip podem ser emparelhadas de forma simples a qualquer smartphone, PC ou outro dispositivo, pressionando o botão de emprelhamento, na parte de trás da caixa, com os auriculares encaixados e a tampa aberta.

Em termos de conectividade, os LinkBuds Clip têm suporte Bluetooth multiponto, permitindo ligar os auriculares a dois dispositivos em simultâneo. Isto é particularmente útil para quem alterna entre telemóvel e computador, por exemplo, evitando a necessidade de estar sempre a reconectar.

Este intercâmbio de dispositivos é muito competente e, para contexto de trabalho, é verdadeiramente útil, pois pausa a música no PC se recebermos uma chamada no smartphone, por exemplo. O som alterna de forma fluída, sem delays.

Por fim, a qualidade do som não é prejudicada quando nos afastámos consideravelmente do dispositivo, mantendo-se estável, em particular num contexto em que os auriculares e o dispositivo que estava a reproduzir o áudio estavam em pisos diferentes.

Controlos

Apesar de a aplicação Sony - Sound Connect, da qual falamos adiante, permitir a personalização dos controlos táteis, cada um deles chega predefinido, disponível em qualquer parte do auricular:

Auricular esquerdo Duplo toque : alternar entre os três modos de som (Standard, Voice Boost e Redução de fugas de som); Triplo toque : receber/terminar uma chamada; Toque repetido : baixar o volume.

Auricular direito Duplo toque : reproduzir/pausar áudio; Triplo toque : reproduzir música seguinte; receber/terminar uma chamada.



Aplicação Sony - Sound Connect

Ainda que os auriculares possam ser utilizados sem a aplicação da Sony, usá-la abre um largo leque de personalizações, permitindo adaptar o dispositivo a cada utilizador, desde o som aos controlos.

Após instalar e iniciar a aplicação, a Sony explica como utilizar corretamente os auriculares; como recorrer às almofadas de fixação, caso seja necessário; e como utilizar os controlos táteis.

Desde logo, é possível definir que queremos ver o estado da bateria na caixa de carregamento. A Sony ressalva que a carga do estojo não é atualizada automaticamente e que o valor apresentado se refere à altura em que os auriculares foram guardados pela última vez na caixa.

Para saber o estado mais recente, a marca aconselha a colocar um dos auriculares na caixa de carregamento, deixar por uns instantes e retirar novamente.

Dentro da app, a página inicial é quase totalmente personalizável.

Além do estado da bateria dos auriculares e da caixa de carregamento, esta área mostra aquilo que definirmos como atalho, entre as seguintes definições, totalmente personalizáveis: Equalizador de 10 bandas; Modo de audição; Ligar a dois dispositivos em simultâneo; Qualidade da ligação Bluetooth; e Controlo da reprodução.

Nas definições dos auriculares, é possível alterar o Modo de audição, entre os seguintes:

Normal : adequado para uma ampla gama de utilizações, independentemente do conteúdo ou da situação;

: adequado para uma ampla gama de utilizações, independentemente do conteúdo ou da situação; Amplificação da voz : aumenta o volume das vozes, pelo que é recomendado para situações com ambientes ruidosos;

: aumenta o volume das vozes, pelo que é recomendado para situações com ambientes ruidosos; Redução da fuga de som: suprime sons agudos e reduz a fuga de som para o ambiente.

Além disso, no primeiro menu, é possível personalizar o Equalizador; ligar o DSEE - Digital Sound Enhancement Engine, que melhora a qualidade de som para arquivos de música compactados com perdas; e configurar o 360 Reality Audio.

Uma funcionalidade interessante é a de Encontrar o seu Equalizador. Indo além dos ajustes predefinidos, a Sony ajuda-nos a adequar o áudio às nossas preferências sonoras. Enquanto ouvimos uma determinada música, as definições do equalizador ajustam-se consoante as nossas respostas.

O 360 Reality Audio, tecnologia de áudio espacial da Sony, é um ponto a favor destes LinkBuds Clip, apesar de poder implicar custos.

Configurado dentro da app, usa metadados de posicionamento para colocar os diferentes elementos de uma música, vocais, instrumentos, efeitos, em pontos específicos à volta da pessoa que está a usar os auriculares, criando uma sensação de som envolvente e tridimensional. É o equivalente da Sony ao Dolby Atmos Music, por exemplo, e pode elevar a experiência de som.

Na app, é ainda possível gerir os dispositivos para a conexão em simultâneo e definir a prioridade entre qualidade de som ou estabilidade da ligação.

Além da personalização dos controlos normais, é possível definir o Quick Access, ativado com triplo toque nos auriculares. Estão disponíveis os seguintes serviços: Spotify Tap, Endel e Amazon Music.

No geral, os controlos são responsivos, funcionando com um toque leve em qualquer parte do auricular.

Para uma experiência mais envolvente e ainda mais personalizada, o menu Cena, no segundo ícone da barra inferior da app, disponibiliza uma série de funcionalidades interessantes.

Primeiro, o Wear to Play, por via do qual os auriculares detetam automaticamente quando os colocamos nas orelhas e começam a reproduzir música sozinhos, sem ser necessário carregar em nada.

Depois, o Modo de cena, que se adapta ao local onde estamos, com base nos que definirmos previamente. Ainda que seja necessário que a app tenha acesso à nossa localização, este recurso pode, apesar disso, ser uma vantagem aos olhos de alguns utilizadores.

Por fim, é possível definir sinais de voz para o início do dia; para horário, em que os auriculares informam sobre as horas, de hora a hora; e para notificações. A informação falada pode ser um pouco inconveniente, pois interrompe o que estamos a ouvir. Contudo, não representa um problema, uma vez que pode ser desativada.

Qualidade de som

Tanto em música como em podcasts, os auriculares reproduzem um som equilibrado e detalhado, com agudos claros e nítidos.

Algo que não é defeito, mas antes feitio, pela sua estrutura open-ear, é o baixo. Uma vez sem isolamento do canal auditivo, torna-se difícil reproduzir frequências baixas com impacto.

Relativamente aos modos de audição, o de amplificação do som funciona muito bem, aumentando o volume de forma a que seja ainda mais claro e nítido, ideal para um contexto de viagem de comboio ou metro, por exemplo, em que o ruído pode facilmente sobrepor-se ao som.

Por outro lado, embora o modo de redução da fuga de som isole o áudio, torna-o mais baço, menos nítido.

Em ambientes ruidosos, é útil ajustar a posição dos auriculares na orelha, encaminhando o som para o canal auditivo de forma mais direta. Ainda assim, dependendo do ruído, a experiência de audição pode ser prejudicada, especialmente com conteúdos em que há pessoas a falar.

Em espaços públicos, pode ser pertinente ajustar o volume ao contexto, pois o som médio a alto vai ser ouvido por quem estiver à nossa volta, se estiver a cerca de um braço de distância.

Chamadas e microfone

Em chamadas e videochamadas, o som é nítido e não se registam delays importantes. Além da estabilidade da conexão, a vozes são transmitidas de forma muito clara, fruto do algoritmo de redução de ruído, desenvolvido através de aprendizagem automática de Inteligência Artificial (IA) com diversos dados de voz e som ambiente, segundo a Sony.

Do nosso lado, a tecnologia Precise Voice Pickup e os microfones duplos que trabalham com processamento de sinal, baseado em IA, isolam a voz de forma competente e proporcionam chamadas nas quais a nossa voz foi descrita como nítida, garantindo uma perceção clara do que dissemos.

Segundo a Sony, a contribuir para a clareza das chamadas está, também, um sensor de condução óssea, que capta as vibrações da voz, filtrando o ruído ambiente e os sons de fundo.

Enquanto interlocutores, a qualidade da chamada é competente, mesmo em ambientes com ruído moderado.

Bateria

Da nossa experiência, a bateria dos auriculares foi mais longe do que as oito horas de um dia de trabalho, tendo sobrevivido ainda a um treino moderado.

Segundo a informação oficial, o utilizador pode aproveitar até 37 horas de reprodução total: nove horas nos auriculares e 28 na caixa.

Para os ansiosos, a promessa é de que um carregamento rápido de três minutos dê cerca de uma hora de audição extra.

Veredicto

Os Sony LinkBuds Clip chegam com os senãos inseparáveis deste formato: o som não é tão imersivo como o de auriculares tradicionais, e em ambientes mais ruidosos a experiência de audição é comprometida. Quem procura isolamento e baixo com impacto dificilmente ficará satisfeito.

Contudo, para os fãs do formato ou para quem, por alguma razão, precisa de manter a consciência do ambiente enquanto ouve, os LinkBuds Clip são uma proposta sólida.

De facto, a Sony entrega definição sonora, mesmo dentro das limitações do design open-ear. Algo que, de resto, sempre soube fazer bem.

Por 200 euros, é possível ter uns auriculares que reproduzem o som de forma nítida e equilibrada, seja em filmes e séries, podcasts ou reuniões.

Compre aqui mais em conta