O simples facto de estarmos fechados em casa e a aguardar por melhores dias não implica que tenhamos de estar presos. Se por um lado podemos interagir com o mundo pelas vias digitais, por outro podemos trazer para dentro da nossa casa tudo o que quisermos.

Este segundo passo é o mais difícil de todos, uma vez que temos as portas fechadas e a obrigação de estar isolados. É aqui que entra a Realidade Aumentada e tudo o que ela nos pode trazer (literalmente). Conheça algumas apps que o podem ajudar.

Mesmo com pouco tempo de mercado e nos nossos smartphones, a Realidade Aumentada tem já muito para oferecer aos utilizadores Android. Consegue trazer para qualquer espaço novos mundos, criados virtualmente, e com quem podemos interagir.

Just a Line

A primeira app que propomos para ser testada vem da própria Google. O Just a Line consegue dar aos utilizadores a capacidade de criar desenhos em 3 dimensões em qualquer espaço e em qualquer situação. Basta usar o smartphone como pincel e a sua casa é uma tela.

Esta app tem a particularidade de poder ser usada um conjunto com outros utilizadores, em grupo. Todo e qualquer desenho pode ser gravado em vídeo e partilhado com outros, para assim mostrar as suas obras de arte.

Homepage: Google

Preço: Gratuito

INKHUNTER

Sempre sonhou fazer uma tatuagem e nunca teve a coragem para avançar? Este não é certamente o momento, mas pode ir já pensando qual o desenho e como este ficará no seu corpo. Virtualmente pode ter já a sua tatuagem!

Simples de usar, basta desenhar um quadrado e escolher o desenho. Rapidamente este ficará aplicado na sua pele e no local idealizado. Não gostou? Então repita e escolha outra parte do corpo ou desenho. Assim, e depois da pandemia, poderá finalmente ter a decisão tomada.

SketchAR

Algo que pode fazer no tempo que agora tem entre mãos é aprender a desenhar ou melhora esta arte. Se a maioria das formas implica o repetir desenhos, há atualmente formas mais simples. O SketchAR mostra isso mesmo e dá uma ajuda única.

Esta app revela no seu smartphone Android os desenhos que tem de repetir e ajuda-o a ter as linhas mestras que deve seguir. Camada a camada, os seus desenhos vão surgir, sempre recorrendo a uma ajuda virtual.

Paint Draw AR

Por fim temos o Paint Draw AR, a mais básica de todas as apps, mas provavelmente a mais interessante. Com esta proposta podem criar desenhos 3D em qualquer superfície ou simplesmente no ar. Basta apontar o smartphone Android para um espaço e dar largas à imaginação.

Como um bom editor de imagens, o Paint Draw AR oferece ao utilizador um conjunto interessante de ferramentas. Igual a qualquer app de edição de imagens, tem a diferença de usar o mundo como a sua tela para desenhar!

Homepage: Vaytricks

Preço: Gratuito

Estas são apenas 4 das muitas ofertas que a Google tem na sua loja de apps Android. Explorem a categoria de edição de imagens e vão descobrir muitas mais propostas, tão ou mais interessantes que estas.

Estamos fechados em casa, mas a nossa imaginação pode continuar livre e fora dessas 4 paredes! Partilhem connosco as vossas criações em Realidade Aumentada no Android.