Os tempos que estamos a atravessar são propensos a muita informação errada e a teorias que tentam por tudo mostrar que a origem dos problemas não é natural. Todas estas fake news têm resultados negativos e espalham informação falsa.

O mais recente exemplo desta histeria parece estar focado no Reino Unido. Em várias cidades deste país estão a ser queimadas antenas 5G, sob a justificação de que estas estão a ser usadas para espalhar a Covid-19.

Notícias falsas dão força a teorias da conspiração

Não são novas e nem estranhas as teorias que dão como certo que a pandemia da Covid-19 está a ser sustentada pelas antenas 5G que têm estado a ser instaladas. Estas teorias e grupos de apoio ganharam força quando esta doença se alastrou de forma global.

Grupos de Facebook e de outras redes sociais têm crescido e os argumentos apresentados servem para sustentar esta ideia errada. Cada vez existem mais adeptos que aceitam como certas as provas forjadas ou simplesmente enviesadas que são apresentadas.

Antenas 5G atacadas e queimadas

Se até agora eram simplesmente ideias e pontos de troca de informações e conspirações, parece que estão a tomar novas proporções. Os alvos são as torres que albergam as antenas 5G, que simplesmente são queimadas e destruídas.

Durante a passada semana houve vários relatos de incidentes destes, que levam a que as forças policiais e os bombeiros tenham de intervir para acabar com estas situações. O caso levou já a DCMS (UK Government Department for Digital, Culture, Media and Sport) a atuar.

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus



For COVID-19 advice:



NHS https://t.co/EI0XLYsqWE

GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X

Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg — DCMS (@DCMS) April 3, 2020

5G está a propagar a Covid-19?

Curiosamente estes ataques parecem não se estar a limitar a estes equipamentos. Há vários relatos de funcionários das operadoras que são ameaçados quando estão a instalar novas ligações ou novos equipamentos. As acusações são infundadas e apontam sempre para crimes relacionados com o 5G e a presença da Covid-19.

Na base de todas estas teorias está a ideia de que Wuhan, cidade onde o surto da Covid-19 terá tido origem, ter recentemente passado a ter cobertura 5G. Esta é uma ideia falsa, pois muitas outras cidades do planeta têm já a presença desta tecnologia.

Toda a informação apresentada é falsa

Muitas outras cidades e países, onde a Covid-19 está já infelizmente presente, ainda não têm tecnologia 5G disponível, o que invalida todas as teorias. Também os estudos realizados até agora não conseguiram provar qualquer relação entre esta tecnologia e quaisquer problemas de saúde.

Este é mais um caso em que a disseminação de notícias falsas está a prejudicar os cidadãos. Num momento em que as tecnologias são essenciais para conseguirmos estar em casa a desempenhar as funções do dia a dia, qualquer quebra nas infraestruturas básicas pode ser prejudicial.