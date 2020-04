Os smartphones de gama média/baixa têm uma elevada procura por parte dos consumidores. As marcas mais populares tendem, no entanto, a ter ofertas nesta gama, mas com especificações mais fracas. São as marcas chinesas que têm vindo a conseguir oferecer melhor qualidade a preços mais baixos, ainda que não escondam a inspiração nos mais populares modelos.

A Elephone acabou de lançar um novo modelo, o Elephone E10 por cerca de 100 €, com quatro câmaras e um design inspirado nos mais recentes topos de gama.

Elephone E10, o novo smartphone com 4 câmaras

A Elephone lançou recentemente um novo modelo de entrada de gama, com preço a rondar os 100 €. Este modelo destaca-se desde logo pelo seu design que nos remete para os novos Samsung Galaxy S20 ou Hawei P40, com o módulo de câmaras traseiro destacado no canto superior esquerdo.

O Elephone E10 inclui neste módulo quatro câmaras, sendo uma delas de 48 MP. As restantes câmaras serão de apoio à captação de imagem, com uma lente grande angular (13 MP), uma para criar efeito desfocado (2 MP) e outra será dedicada a fotos macro (5 MP).

Falando em câmaras, na frente existe uma câmara de 13 MP num recorte do ecrã em forma de gota. O ecrã tem 6,5″ polegadas, resolução HD+ numa proporção de 19:9. Além disso, mantém a tendência de margens reduzidas.

O processador que o equipa é um Helio P22 octa-core, vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Há que referir ainda, que este armazenamento pode ser expandido através de cartão microSD até 256 GB. O sistema operativo integrado é o Android 10.

Uma das suas grandes vantagens é o facto de já integrar NFC. Além disso, ainda tem sensor de impressões digitais na lateral, porta USB Tipo-C e uma bateria de 4000 mAh.

Para já, o smartphone encontra-se disponível para reserva com preço promocional.

Elephone E10