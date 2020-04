Samsung vai mudar radicalmente os seus earbuds Galaxy Buds

A Samsung tem associado as novas versões dos seus Galaxy Buds ao lançamento dos seus smartphones da linha Galaxy S. Estes têm estado focados na renovação de opções e na criação de novas funcionalidades.

Alguns meses depois da chegada da nova versão, com os Galaxy S20, surgem agora imagens do que poderão ser os futuros Galaxy Buds. Vai haver uma mudança radical e a forma destes earbuds poderá mudar.

Novos Galaxy Buds a caminho

Ainda não existe qualquer certeza sobre este novo desenho dos Galaxy Buds da Samsung, mas tudo aponta para que exista uma mudança muito grande no seu desenho. A informação veio do site Winfuture, que teve acesso a alguns esquemas 3D do que poderão vir a ser.

Os earbuds da Samsung sempre se pautaram por ter um design único e muito diferente da concorrência. Seguem a sua linha de desenvolvimento e estão cada vez mais otimizados para dar ao utilizador o melhor som em todas as ocasiões possíveis.

Mockups destes earbuds revelam futuro

Do que é revelado, estes novos Galaxy Buds vão ter uma forma mais fluída e vão estar ainda mais dentro dos ouvidos de quem os usar. Tendo uma forma que sai menos da orelha, vão também ser mais discretos para uma utilização diária e repetida.

Com uma forma que recorda um feijão, estes novos earbuds reinventam completamente tudo o que o mercado está a oferecer. Não existe neste momento nada que seja parecido com o que estes mockups revelam e que provavelmente vão ser a sua forma final.

Apresentados com os novos smartphones da Samsung

Do que é possível ver, não estão presentes os habituais adaptadores de silicone, o que poderá revelar que não vão ter cancelamento de ruído ativo. Esta particularidade torna-os também mais compactos e com dimensões reduzidas.

Como dissemos antes, estes são apenas mockups 3D dos esquemas que foram acedidos. Provavelmente são reais e esta é mesmo a forma final dos Galaxy Buds. Quanto a datas, ainda pouco se sabe, mas provavelmente vão chegar no outono com a apresentação do Galaxy Note 20.