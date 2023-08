Todos sabem que a Samsung está a preparar a One UI 6 para os seus smartphones. Esta terá ainda de passar por uma fase de testes beta, algo que estará para chegar. A gigante coreana deu agra um passo em falso ao lançar a beta da One UI 6 para o Galaxy S23, tendo retirado de voltado atrás poucos minutos depois.

A One UI 6 existe e a Samsung está a tratar de a preparar, baseada em tudo o que a Google criou para o Android 14. Esta certeza existe e muito se tem falado sobre o que esta versão vai trazer para todos os smartphones da marca que vão ter acesso a esta atualização.

Esperada a qualquer momento, a maioria não ficou surpresos quando ontem a marca anunciou a chegada da versão de testes da One UI 6. Esta estava dedicada ao Galaxy S23, o primeiro equipamento a ter acesso a esta versão e a tudo o que vai trazer para todos.

Mas assim como foi publicado no site alemão da marca a sua chegada, esta rapidamente foi removida. A marca não revelou a razão, mas certamente fio antecipada devido a um erro interno. Ainda assim, foram conhecidas algumas novidades que a Samsung preparou para esta versão.

Samsung has just launched the beta program for One UI 6, its OS based on Android 14. The beta includes a revamped Quick Settings panel, a new camera widget, situational wallpapers, and more.



The beta is available for Galaxy S23 users in South Korea, the U.S., and Germany. pic.twitter.com/pDnQVUIPwN