Google Chrome vai trazer uma grande novidade para quem usa grupos de separadores

A gestão dos separadores no Chrome é fundamental para todos aqueles que têm a Internet como ferramenta de trabalho, estudo ou mesmo lazer. Para qualquer uma das realidades, a Google trouxe para o seu browser a possibilidade de criar grupos de separadores.

Mas depois de os fechar o que é que acontece? Pois bem, desaparecem… Mas isso vai mudar.

Os grupos de separadores no Chrome

Os grupos de separadores no Chrome são bastante úteis ajudando, por um lado a organizar os separadores por temas, como a reduzir a quantidade de separadores abertos. Depois de um grupo criado, um clique em cima do grupo irá esconder todos os seus separadores. Mais um clique e todos voltam a estar novamente visíveis.

Mas fechando um grupo, ele desaparece e se for por engano, lá se vai um conjunto de separadores relevantes. Neste caso, há ainda a possibilidade de recuperar separador a separador, através da funcionalidade “voltar a abrir separador fechado” (Ctrl + Shift + T). Mas dependendo do momento e da quantidade de separadores esta opção pode ser inviável.

Por isso, em breve, com um ou dois cliques poderá voltar a ter todos os separadores de um grupo novamente disponíveis.

Grupos de separadores passam a ter histórico

Segundo reporta o site XDA Developers, na mais recente versão do Google Chrome Canary surge no Histórico do browser os vários grupos fechados, na secção dos “Fechados recentemente”.

Ou seja, ao fechar um grupo e ao clicar em “Ctrl + Shift + T” o que irá abrir será o grupo completo, ao invés de um separador de cada vez. Além disso, no Histórico, poderá escolher exatamente qual o grupo que pretende abrir, caso tenha sido fechado mais do que um.

Não se sabe ainda quando tal recurso vai ficar efetivamente disponível para todos. Mas, para já poderá explorar outros recursos úteis para o dia a dia na utilização do browser.