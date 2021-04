Alerta: e-mail de reembolso em nome das Finanças é uma fraude

Como sabemos, desde o passado dia 1 de abril que é possível proceder à entrega da declaração de IRS. Quem mais rapidamente entregar, mais rapidamente deverá receber o reembolso apesar da ordem dos contabilistas aconselhar que só se deve proceder ao envio da declaração daqui a uns dias.

Quem não perde tempo são os criminosos, que já têm em curso uma ação fraudulenta! Estejam atentos.

Mais um ataque de Phishing em nome das Finanças

Mais um ataque e novamente um ataque de Phishing! No Facebook, a Autoridade Tributária alertou para um e-mail, supostamente em nome da AT, a solicitar dados dos seus cartões bancários. O e-mail indica que tem direito a um valor de reembolso e para tal deverá clicar no link indicado.

#alertaphishing Se recebeu um email supostamente em nome da AT a solicitar dados dos seus cartões bancários para… Publicado por Autoridade Tributária e Aduaneira em Segunda-feira, 5 de abril de 2021

O Phishing é uma técnica de fraude online onde, através de mensagens SMS, emails ou posts em redes sociais, se tentam obter informações confidenciais como contas de login, passwords ou detalhes bancários, usando a identidade de instituições de confiança como se se tratassem de comunicações oficiais.

O objetivo destas comunicações é encaminhar o utilizador para um site falso de modo a que este forneça os dados confidenciais.

A AT sugere ainda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.

Recomenda-se ainda que:

Verifique se tem instalado um antivírus atualizado e efetue uma pesquisa no seu computador;

Suspeite de links e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas;

Confirme junto da fonte sempre que, através de mensagens eletrónicas ou de sites da Internet, seja pedida qualquer ação ou interação;

Em caso de dúvida, não responda às mensagens, não clique em links, nem descarregue ou abra ficheiros;

Não forneça ou divulgue as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças;

Apague as mensagens de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso.

Leia também…