Robô aspirador Viomi V-SLAM – mapeamento e controlo via app por menos de 200 €

Os robôs aspiradores foram dos eletrodomésticos mais procurados com o avançar da pandemia e do confinamento. A verdade é que representam uma ajuda enorme nas limpezas, porque já se sabe que passar mais tempo em casa, significa mais lixo para limpar.

Com uma oferta enorme no mercado, temos vindo a destacar aqui alguns modelos e hoje falamos de um que oferece já mapeamento e controlo completo via app, disponível por menos de 200 €.

Viomi V-SLAM – todo o controlo da limpeza da casa na palma da mão

O Viomi V-SLAM é um modelo de robô aspirador relativamente acessível, mas que já oferece as funcionalidades mais desejadas. Em concreto, permite que todo o controlo seja feito através do smartphone, com recurso à app Mi Home, disponível para Android e iOS.

Depois de criado o mapa de toda a área da casa vai poder então definir os modos de aspiração, criar limites de aspiração virtuais e programar limpezas.

Para o mapeamento, este aspirador da Viomi conta com tecnologia SLAM que recorre a uma única câmara para recolher pontos de dados e criar um mapa. Sendo assim capaz de ter uma visão panorâmica do espaço, enquadrando-se no próprio ambiente.

Além da aspiração, existe ainda a possibilidade de utilizar uma mopa e água, para uma limpeza mais profunda. Contudo, o aspirador não se limita a percorrer a área como se estivesse a aspirar. Com o modo Mopa ativo, a passagem é feita em movimentos em Y para melhores resultados.

Especificações gerais do robô aspirador

Além destas especificações existem outros pormenores que merecem destaque. Nomeadamente, o facto do Viomi V-SLAM tem um poder de sucção de 2600Pa e um depósito de lixo de 240ml. Inclui sensores anti-queda e anti-choque.

Para garantir a limpeza mesmo debaixo dos móveis, este modelo tem apenas 7,8 cm de altura. Além disso, tem uma bateria de 3200 mAh o que dará para uma aspiração de cerca de 2 horas.

O robô aspirador Viomi V-SLAM está disponível por 195,99€, utilizando o código de desconto CC0624 (válido até 30 de abril). O envio é feito a partir da Europa, com entrega rápida e isento de taxas.

Viomi V-SLAM