Rede social X altera o algoritmo para que a plataforma seja menos tóxica
A rede social X implementou uma atualização no seu algoritmo de recomendação com o objetivo de acalmar os ânimos na plataforma. Esta alteração tem como objetivo dar uma maior visibilidade às publicações de contas com interações mútuas.
Aproximação aos contactos mais próximos no X
O diretor de produto do X, Nikita Bier, revelou recentemente que a plataforma detetou uma falha na distribuição de conteúdos. Segundo o responsável, os dados de proximidade não estavam a ser devidamente processados pelo sistema de recomendação, o que afastava as respostas de amigos do topo das publicações.
Esta lacuna transformava frequentemente a secção de comentários num espaço de debate hostil dominado por perfis desconhecidos.
Com esta nova abordagem, a empresa espera que o ambiente digital se torne mais acolhedor e focado na comunidade. Ao priorizar os utilizadores que se seguem mutuamente, o X pretende mitigar a sensação de isolamento provocada por discussões intermináveis, promovendo interações mais saudáveis e construtivas.
We're rolling out a small tweak to boost visibility of your posts to your mutuals (people who you follow back).
We noticed this data was missing from the algo and it made your friends appear less in your replies. This resulted in the reply section feeling more like a…
— Nikita Bier (@nikitabier) July 13, 2026
Estímulo à criação de conteúdos originais
Esta modificação não surge de forma isolada. Nos últimos meses, a plataforma tem introduzido diversas ferramentas concebidas para atrair e reter criadores de conteúdo.
Entre as novidades destacam-se a reestruturação do sistema de monetização, que agora penaliza a mera agregação de publicações de terceiros, e o lançamento de um editor de vídeo integrado.
Estas medidas procuram transformar a antiga rede social num ecossistema dinâmico e apelativo. O objetivo passa por incentivar a produção de material inédito e facilitar o trabalho diário dos produtores digitais, o que garante maior relevância e envolvimento do público.
A concorrência direta com o Threads
A decisão do X surge numa altura em que o Threads, desenvolvido pela Meta, continua a ganhar terreno através de funcionalidades centradas no controlo do utilizador.
Recentemente, a aplicação concorrente ultrapassou a marca dos 500 milhões de utilizadores ativos mensais, impulsionada por ferramentas que permitem personalizar feeds de forma privada.
A corrida pela preferência dos internautas está a obrigar as grandes plataformas a repensar a forma como distribuem informação. A capacidade de criar ambientes digitais seguros e personalizados tornou-se o principal trunfo para assegurar a fidelização dos utilizadores a longo prazo.
Leia também: