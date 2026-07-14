Rede social X altera o algoritmo para que a plataforma seja menos tóxica

A rede social X implementou uma atualização no seu algoritmo de recomendação com o objetivo de acalmar os ânimos na plataforma. Esta alteração tem como objetivo dar uma maior visibilidade às publicações de contas com interações mútuas.

Aproximação aos contactos mais próximos no X

O diretor de produto do X, Nikita Bier, revelou recentemente que a plataforma detetou uma falha na distribuição de conteúdos. Segundo o responsável, os dados de proximidade não estavam a ser devidamente processados pelo sistema de recomendação, o que afastava as respostas de amigos do topo das publicações.

Esta lacuna transformava frequentemente a secção de comentários num espaço de debate hostil dominado por perfis desconhecidos.

Com esta nova abordagem, a empresa espera que o ambiente digital se torne mais acolhedor e focado na comunidade. Ao priorizar os utilizadores que se seguem mutuamente, o X pretende mitigar a sensação de isolamento provocada por discussões intermináveis, promovendo interações mais saudáveis e construtivas.

Estímulo à criação de conteúdos originais

Esta modificação não surge de forma isolada. Nos últimos meses, a plataforma tem introduzido diversas ferramentas concebidas para atrair e reter criadores de conteúdo.

Entre as novidades destacam-se a reestruturação do sistema de monetização, que agora penaliza a mera agregação de publicações de terceiros, e o lançamento de um editor de vídeo integrado.

Estas medidas procuram transformar a antiga rede social num ecossistema dinâmico e apelativo. O objetivo passa por incentivar a produção de material inédito e facilitar o trabalho diário dos produtores digitais, o que garante maior relevância e envolvimento do público.

A concorrência direta com o Threads

A decisão do X surge numa altura em que o Threads, desenvolvido pela Meta, continua a ganhar terreno através de funcionalidades centradas no controlo do utilizador.

Recentemente, a aplicação concorrente ultrapassou a marca dos 500 milhões de utilizadores ativos mensais, impulsionada por ferramentas que permitem personalizar feeds de forma privada.

A corrida pela preferência dos internautas está a obrigar as grandes plataformas a repensar a forma como distribuem informação. A capacidade de criar ambientes digitais seguros e personalizados tornou-se o principal trunfo para assegurar a fidelização dos utilizadores a longo prazo.

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