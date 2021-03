Já pode submeter a sua declaração de IRS no Portal das Finanças

É verdade que a data oficial para entrega da declaração de IRS no Portal das finanças só se inicia amanhã. No entanto, já é possível fazê-lo hoje, uma vez que todas as funcionalidades da plataforma do fisco estão disponíveis.

Fique a saber quais os passos necessários para proceder à entrega da sua declaração de IRS no Portal das Finanças.

Está com pressa para submeter o seu IRS? Então fique a saber que já o pode fazer via Portal das Finanças. Tal como tem acontecido, todas as declarações têm de ser submetidas por via eletrónica. Não se esqueçam que o prazo para submeter a vossa declaração termina a 31 de maio e quanto mais rápido a submeter, mas rápido poderá ter acesso ao seu reembolso (caso tenha direito).

Como submeter a sua declaração de IRS?

Acedendo ao Portal das Finanças basta procurar por Entregar Declaração de IRS. Depois é só carregar em Aceder.

O próximo passo é proceder ao preenchimento da mesma. Para isso carreguem em Preencher Declaração.

Indiquem a que ano corresponde a declaração. Para este ano devem indicar 2020.

E por fim, irá aparecer um assistente de preenchimento. Normalmente devemos escolher a primeira opção, para termos uma declaração pré-preenchida.

Este ano há algumas e interessantes novidades que passam, por exemplo, pelo reembolso mais rápido, por existirem mais contribuintes isentos e por haver um aumento de deduções a partir do segundo filho. Todas as novidades podem ser consultadas aqui.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, o IRS automático chega a mais contribuintes, abrangendo este ano cerca de 250 mil pessoas, incluindo trabalhadores independentes. Os contribuintes que tenham dinheiro a receber do IRS deverão ser reembolsados mais cedo este ano, por isso quanto mais rápido entregar a declaração mais rápido terá o dinheiro na sua conta.

