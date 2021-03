Google Chrome: 4 dicas essenciais para o dia a dia

O Google Chrome está recheado de boas funcionalidades e está constantemente a receber novidades. Existem pequenas ações que poderão melhorar a forma como navega na Internet e até a sua produtividade.

Estas são 4 dicas essenciais para o seu dia a dia.

#1 – Pesquise por separadores no Chrome

Uma das mais recentes novidades do Google Chrome é a pesquisa por separadores abertos. Não é preciso muito tempo com o PC ligado para que a quantidade de separadores aumente de forma exponencial e encontrar depois aquele que se quer abrir pode não ser tarefa simples.

Se até há bem pouco tempo era necessário recorrer a extensões de terceiros, hoje essa funcionalidade está à disposição de qualquer um de forma nativa. Precisa de garantir apenas que o seu navegador está atualizado.

No canto superior direito da página do navegador, junto aos botões e minimizar, maximizar e fechar, vai ver uma nova seta. É aí que irá então encontra a pesquisa. Pode correr a lista de separadores abertos ou então escrever as palavras-chave para encontrar o que pretente.

Para chegar a esta pesquisa poderá também usar, de forma rápida, o atalho de teclado Ctrl + Shift + A.

#2 – Crie listas de leitura

Muitas vezes abrimos notícias, artigos em blogs ou artigos científicos que queremos ler, mas não temos disponibilidade imediata. Estes vão ficar ali nos separadores abertos durante dias acabando por ser fechados sem querer ou acabam numa pasta ao lado de outros do mesmo interesse. Por outro lado, para conteúdo para estudo ou trabalho que precisa de ser ligo e gerido de forma responsável pode precisar de uma gestão mais apertada.

Em qualquer um dos casos, a funcionalidade Lista de leitura disponível é ótima, porque tem ali à mão todos os sites que reservou para tal. Depois do conteúdo lido basta marca como lido ou eliminado da lista.

Para colocar um site na Lista de Leitura deverá clicar com o botão direito do rato no separador e escolher a opção “Adicionar separador à lista de leitura”. Esta lista encontra-se depois disponível na barra de marcadores, à direita.

#3 – Tenha os separadores agrupados por temas

Uma vez mais falamos em organização de separadores. Se tudo estiver organizado por temas, será que não é mais fácil de gerir? Ter as redes sociais todas de um lado, os documentos do trabalho do outro, os sites que gosta de ler diariamente, noutro grupo… e por até fora.

Com um clique em cima do separador, com o botão direito do rato, vai encontrar “Adicionar separador a grupo”. Esta opção irá então levá-lo a criar um novo grupo, que deve nomear e escolher a cor que pretende associar ao tema. Depois poderá adicionar mais separadores a esse grupo e criar novos até que as suas necessidades fiquem satisfeitas e os seus separadores organizados.

#4 – Organize as suas extensões do Google Chrome

Quantas extensões tem instaladas no Chrome a ocupar um espaço infindável junto à barra de pesquisas do Chrome? Certamente que muitas estão a fazer o seu papel, mas nem todas precisam de estar visíveis. Portanto, há que organizar tudo e, eventualmente, eliminar até às que tem a mais.

Para gerir as extensões que surgem visíveis à frente da barra de pesquisa, deverá clicar na peça de puzzle que surge. Terá então acesso a todas as extensões instaladas. As que quiser que apareçam visíveis deve garantir que têm o pin azul, todas as outras, basta remover o pin.

Se pretender eliminar alguma deverá clicar nos três pontos à frente do pin e escolher então a opção “remover do Chrome”. Existem outras opções que poderá explorar.

