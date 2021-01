As suas passwords são seguras? Agora o Chrome ajuda-o a descobrir e a alterar

Ao longo dos anos foi acumulando registos em centenas de sites e serviços onde teve que colocar um nome de utilizador e uma palavra-passe. Possivelmente, seguindo as boas práticas, todos os anos vai alterando as passwords dos mais importantes serviços, mas muitas outras ficam esquecidas e o Google Chrome com o seu gestor de passwords vai preenchendo esses campos.

Agora, para que deixe de ter passwords fracas, o Chrome 88 (que já está disponível) pode ajudá-lo a descobrir as mais problemáticas e a alterá-las de forma simples.

O Chrome 88 já está disponível para atualização e entre as várias novidades, há uma que se destaca que se prende com a análise das passwords.

Em primeiro lugar, deverá então atualizar o Chrome. Para isso, aceda às Definições, seguido de Ajuda e de Acerca do Chrome: chrome://settings/help. Aí é feita imediatamente a verificação das atualizações, basta então clicar em Atualizar.

Deixe que o Chrome analise as suas passwords e altere as que têm problemas

O primeiro passo para avaliar a qualidade das suas palavras-passe é aceder ao centro de gestão de passwords do Chrome. Em Definições, mais concretamente neste endereço: chrome://settings/passwords.

Em seguida, logo em cima deverá escolher o botão Verificar palavras-passe.

Feita a análise, é indicado o número de palavras-passe que apresentam problemas, seguida da lista das mesmas.

Para alterar, basta então clicar em Alterar palavra-passe. Será então encaminhado diretamente para o site onde o poderá fazer, de forma rápida.

Lembre-se que as suas informações são valiosas e uma password vulnerável poderá ser a porta de entrada de pessoas mal intencionadas.

