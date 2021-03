Apesar de alguns avanços e recuos, o 5G em Portugal vai mesmo ser uma realidade e as operadoras já preparam a sua oferta para este novo mercado. Assim, depois do primeiro smartphone, a NOS lança o primeiro hotspot pronto para o 5G em Portugal.

A tecnologia 5G irá trazer uma nova dimensão ao panorama das comunicações móveis. A NOS dá um passo no sentido de preparar a estrutura do lado do consumidor para usufruir das novas velocidades de internet e comunicações.

Hotspot 5G da NOS

Enquanto potenciadora de uma nova revolução tecnológica, a quinta geração de rede móvel vem impulsionar a conectividade entre equipamentos, permitindo uma maior fiabilidade da rede, downloads mais rápidos, menor latência e desempenho mais consistente. Assim, a NOS disponibiliza agora em pré-venda o Zyxel NR2101.

Este dispositivo é o primeiro hotspot pronto para a tecnologia 5G em Portugal. Segundo a empresa, o equipamento combina o poder da velocidade e da baixa latência do 5G com o mais recente protocolo WiFi 6, permitindo atingir velocidades superiores a 1Gbps.

As características inovadoras deste hotspot possibilitam uma velocidade de transmissão cinco vezes superior aos modelos atuais, beneficiando as experiências de streaming, estudo e trabalho em mobilidade, jogos de vídeo online, aplicações de VR e AR, entre muitas outras utilizações.

Este equipamento, que utiliza a tecnologia mais avançada, permite ligar todos os dispositivos à internet, de forma ultrarrápida, estável e segura. De destacar ainda a elevada autonomia da bateria amovível de 5.300mAh que pode durar até 10 horas de utilização contínua e que, graças ao carregador Quick Charge 2.0, pode ser carregada até 75% mais rápido que o normal.

Se o quiser comprar terá de pagar 400 euros

Já o ecrã tátil de 2.4 polegadas que equipa o hotspot Zyxel NR2101 permite ao utilizador monitorizar e gerir a utilização de dados, a força do sinal, configurações de rede, carga da bateria, estabelecer e alterar ligações e palavras-passe, entre muitas outras funcionalidades.

O hotspot Zyxel NR2101 começa hoje a ser comercializado em pré-venda por 399,99 euros, com opção de compra a prestações por €11/mês, durante 24 meses, com entrada inicial de 135,99€, em www.nos.pt. A partir do próximo dia 30 de março, estará disponível num conjunto de lojas espalhadas por todo o país, tendo as vendas início nesse mesmo dia.

Conforme é referido pela empresa, com este lançamento do primeiro hotspot pronto para o 5G em Portugal, a NOS mantém a sua aposta na disponibilização dos equipamentos mais inovadores do mercado.