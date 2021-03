A Syone apresenta um caso de sucesso, onde o maior distribuidor de kits de refeição dos países nórdicos passou a substituir a decisão humana por Inteligência Artificial.

As vantagens deste upgrade foram muitas e, na verdade, a sua empresa também pode seguir o mesmo caminho.

A Syone apresenta um caso de sucesso, onde o maior distribuidor de kits de refeição dos países nórdicos passou a substituir a decisão humana por Inteligência Artificial. Este upgrade, permite que atualmente tenham uma previsão de encomendas com 10 semanas de antecedência e um margem de erro de 2,5%.

Syone mostra como a sua empresa pode tomar decisões baseadas em Inteligência Artificial

O projeto, que teve início em 2015, foi apresentado no Building the Future 2020 pela primeira vez. Na edição deste ano, foi revelada a evolução do caso, onde o CCO da Syone e o CTO do Grupo Linas Matkasse, explicaram ao detalhe como um mecanismo de recomendação e previsão de encomendas pode ter impactos determinantes dentro de uma organização.

Para além da redução do desperdício de alimentos e respetivos custos operacionais, com esta solução, o grupo consegue apresentar aos seus clientes recomendações de acordo com o seu consumo e fazer kits personalizados para cada utilizador, o que aumenta a interação com a marca e a performance de vendas.

A Syone dá o acesso completo ao Caso de sucesso de Transformação Digital e explica como reduzir custos.