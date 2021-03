Pivot: O microfone USB cheio de estilo e com tripé incluído

A sociedade está hoje muito dependente da tecnologia! Através das plataformas digitais assistimos à escola, fazemos reuniões, fazemos diretos no Facebook, jogamos e fazemos o streaming em plataformas como a Twitch, etc.

Se procura um microfone USB com estilo e com a melhor qualidade então tem de conhecer o Pivot da Prozis.

Com a pandemia há muitas coisas que passaram a acontecer online e vivemos quase agarrados ao PC, Webcam e ao micro. É verdade que todos os sistemas já possuem micro integrado, mas se procura um equipamento cheio de estilo de nível mais elevado tem de conhecer o Pivot, o microfone USB da Prozis.

Principais especificações do microfone Pivot

Peso: 258g

Tamanho: 156 mm

Tamanho do Cabo: 2,5 metros

Frequência de Resposta: 20 Hz – 20 Khz

Sample rate: 44100 Hz / 48000 Hz

Bit Rate: 16 bit

Sensibilidade: -43 dB +- 3dB

Max SPL: 130 dB

O Pivot é um microfone compacto, bastante resistente e simples. Este equipamento é direcionado para todos, podendo ser inclusive uma ótima escolha para youtubers, podcasters, jornalistas, músicos, etc. Além disso, é simples de usar, pois é Plug & Play, bastando ligar a uma porta USB de uma máquina com Windows ou Linux. Não ncessita de qualquet tipo de drivers.

Destaque ainda para o facto de ter um minitripé incluído, não sendo assim necessário a compra de um acessório extra.

De acordo com os testes realizados pelo Pplware nos diretos que tem realizado, o som fica “claro” e tem boa sensibilidade.

