A caminho do seu lançamento, Returnal recebe novo trailer

Um dos próximos exclusivos da Playstation 5, Returnal, recebeu recentemente um novo trailer, totalmente localizado em português e que adensa ainda mais o mistério em redor deste mundo estranho onde a ação decorrerá.

Este novo vídeo, mostra um pouco mais sobre a história da protagonista principal do jogo, Selene.

A Sony Playstation revelou recentemente um trailer novo para Returnal, o seu próximo exclusivo que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios da Housemarque.

Trata-se de um vídeo que mostra algumas imagens sobre a história de Selene, bem como do ambiente misterioso e hostil em que se vai deparar neste planeta alienígena: Átropos. É também desvendado um pouco mais do terrível loop que Átropos apresenta e que faz com que a cada morte da protagonista, seja recomeçado um ciclo novo.

Selene é uma exploradora grego-americana da ASTRA que pela primeira vez na sua carreira, desobedece aos seus superiores e viaja pelo planeta alienígena Átropos. Ela segue um estranho sinal de transmissão da “Sombra Branca”.

Ao chegar ao planeta, Selene depara-se com um bosque alienígena, onde descobre as ruínas de uma civilização cheia de estátuas, portas, xeno-tech e cadáveres alienígenas.

Tal como aqui revelámos, Returnal é um jogo onde o mundo se encontra em constante mudança e os jogadores terão de saber adaptar-se a ele. Cada morte, acarreta uma mudança em tudo o que se passou e dificilmente os eventos se repetirão no próximo respawn.

Através de sistemas online de Returnal, Selene vai descobrindo os seus próprios cadáveres, que podem conter projeções da morte de outros jogadores ou registos de áudio de patrulhas que foram deixados para trás por outras versões de Selene, que ela não se lembra de ter gravado. Os jogadores poderão optar por limpar os corpos em busca de itens ou por vingar a sua morte para ativar eventos durante o jogo.

Um dos elementos fundamentais da história de Returnal serão as suas sequências na primeira pessoa, onde Selene encontra uma casa misteriosa que lhe é estranhamente familiar. Será interessante descobrir onde é que esta casa se encaixa na história…

Returnal, um jogo de ação roguelike na terceira pessoa em desenvolvimento pela Housemarque, chegará em exclusivo para a PlayStation 5 no próximo dia 30 de abril.