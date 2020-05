Uma das grandes novidades dos browsers dos últimos anos foram os separadores. Este permitem manter todos os sites que visitam agrupados dentro de uma única janela e capazes de serem controlados de forma uniforme.

Claro que esta era a ideia base, mas todos sabem que depressa estes separadores se podem descontrolar e a confusão instala-se. Para trazer de volta alguma ordem aos separadores, a Google criou uma novidade no Chrome.

O Chrome tem sido uma aposta ganha da Google, criando uma proposta que domina hoje o mercado e que é a escolha de eleição da maioria dos utilizadores da Internet. Tem dado a este browser as melhores e mais recentes novidades, fazendo deste um padrão.

A mais recente novidade deste brower veio sobretudo melhorar a forma como os separadores podem ser geridos. Passam a poder ser agrupados e assim colocados juntos, quer seja por temas, áreas ou simplesmente separados por trabalho, ou diversão.

Uma melhoria interessante no Chrome

Para poderem usar esta novidade do Chrome devem clicar num qualquer separador e escolher a opção Adicionar a novo grupo. Este processo pode ser repetido várias vezes para assim criar os grupos que querem ter presentes para gerir.

Claro que estes grupos podem ser personalizados, dando ao utilizador várias opções possíveis. Podem facilmente definir uma côr específica para aplicar e criar um grupo ou, simplesmente, mudar o nome desse mesmo grupo.

Agrupar separadores neste browser

Este passo é dado clicando com o botão direito do rato num desses grupos e depois escolher uma das opções presentes. Há ainda a possibilidade de desagrupar os separadores, fechá-los ou simplesmente abri-los numa nova janela do Chrome.

Sempre que quiserem adicionar um novo separador a um grupo, só precisam de clicar com o botão direito do rato e escolher a opção Adicionar a um grupo existente. Se preferirem, podem criar um novo grupo e também personalizá-lo.

Remover separadores de um grupo requer um processo igual, mas escolhendo a opção Remover do grupo. Se preferirem, podem simplesmente mover o separador, usando o rato para o colocar noutro grupo ou retirar de qualquer um já existente.

E se não estiver presente a opção grupos?

Caso esta opção não esteja presente no Chrome, devem simplesmente abrir o endereço chrome://flags, pesquisar por Groups e depois ativar todas as opções presentes nesta área.

Após alterarem as opções para Enabled, devem reiniciar o Chrome, usando para isso a opção Relaunch, que estará presente na zona inferior deste browser da Google. Posteriormente a este passo a opção fica ativa.

É desta forma simples que podem tornar a utilização do Chrome mais simples e mais arrumada. Os separadores vão estar arrumados e sempre prontos a serem usados, de forma mais intuitiva para o utilizador.