Apple recorre à Tesla para construir um sistema de armazenamento de energia nos EUA

A Apple acaba de revelar que está a trabalhar num parque fotovoltaico em Monterrey que terá um sistema de armazenamento de energia solar associado de até 240 MW. A finalidade do projeto é alimentar a sede corporativa da marca Apple em Cupertino, na Califórnia.

Segundo a mesma, esta nova estrutura estará associada a um dos maiores sistemas de armazenamento de energia dos Estados Unidos da América. Para tornar este projeto uma realidade, a empresa de Cupertino estabeleceu uma parceria com a Tesla, que possui uma vasta experiência neste campo.

A Apple está a investir diretamente em projetos de energia renovável para cobrir uma parte das emissões, bem como num grande projeto de armazenamento de energia na Califórnia para testar novas soluções para a infraestrutura renovável.

De acordo com Lisa Jackson, vice-presidente do Meio Ambiente, Política e Iniciativas Sociais da Apple, a gigante norte-americana está “firmemente comprometida em ajudar os nossos fornecedores a tornarem-se neutros em carbono até 2030. Estamos muito satisfeitos, uma vez que as empresas que se juntaram a nós abrangem diversos setores. E países ao redor do mundo, incluindo Alemanha, China, Estados Unidos, Índia e França”.

Armazenamento de energia e progresso em 2030

A Apple está a construir um dos maiores projetos de bateria do país, o California Flats. Uma iniciativa de armazenamento de energia, em escala, que será capaz de armazenar 240 megawatts-hora de energia, o suficiente para abastecer mais de 7.000 residências por um dia.

Este projeto apoia o parque solar de 130 megawatts da empresa, que fornece toda a sua energia renovável na Califórnia. Dessa forma, armazena o excesso de energia gerada durante o dia e implantando-a quando é mais necessária.

Apple a investir em soluções

A Apple acredita que as baterias ajudam a estabilizar a rede já que “o desafio com energia limpa, solar e eólica é, por definição, intermitente”.

Se conseguirmos e mostrarmos que funciona para nós, isso eliminará as preocupações com a intermitência e ajudará a rede em termos de estabilização. É algo que pode ser imitado ou construído por outras empresas. As energias eólica e solar fornecem a nova fonte de eletricidade com melhor custo-benefício para muitas partes do mundo. Contudo, a natureza intermitente dessas tecnologias tem apresentado um obstáculo à adoção generalizada. Uma solução para isto é o armazenamento de energia, que pode reter a energia gerada até que seja necessária.

Disse Jackson.

A Apple está a investir em armazenamento em escala de serviço público na Califórnia. A par disso, investiga novas tecnologias de reserva de energia, incluindo recursos de armazenamento distribuído no Vale de Santa Clara e em toda a micro-rede do Apple Park.

50 milhões de Dólares em baterias

A solução da Tesla para o armazenamento desse tipo de instalações passa pelo conhecido Megapack. Este que é um produto de acúmulo em grande escala de energia que é usado para projetos. O preço estimado de mercado varia entre 200 e 300 dólares por kWh por Megapack.

Embora o valor final do negócio não tenha sido divulgado pelas partes, o preço pelo qual a Tesla poderá vir a vender o seu sistema à Apple ronda os 50 milhões de dólares.

