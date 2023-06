Ferrari rendeu-se aos carros elétricos e terá fábrica pronta já em 2024

A Ferrari é uma das marcas de automóveis que mais tem resistido ao mundo dos carros elétricos. A marca não rejeita esta tecnologia, mas tem adiado para mais tarde a sua adoção. Agora, e do que revelou, terá uma fábrica dedicada aos elétricos e híbridos pronta a funcionar já em 2024.

Fábrica para carros elétricos em 2024

Os planos da Ferrari apontam que o seu carro elétrico estará pronto para chegar ao mercado em 2025. Ainda assim, a marca não descarta estas tecnologias e a forma como vão poder melhorar as suas propostas.

Assim, e do que revelou o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, há novidades a chegarem em breve, em especial no campo dos elétricos. Não será um novo modelo, mas sim uma nova fábrica de veículos elétricos pronta para iniciar a produção em junho de 2024.

Conhecida internamente como "e-building", será uma fábrica flexível e garantem que será capaz de construir veículos elétricos e híbridos. Além disso, terá a capacidade de produzir os powertrains de próxima geração da marca do "cavallino rampante".

Ferrari vai diversificar as suas apostas

Esta instalação é uma parte importante dos planos da Ferrari de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2030. Também desempenhará um papel importante nos planos da empresa de luxo para continuar a produzir os seus próprios componentes para estes carros.

Embora a Ferrari tenha demorado mais para entrar no espaço dos carros elétricos não é completamente inexperiente no campo da eletrificação. Carros híbridos como o 296 GTB e o SF90 representam atualmente 35% das vendas. A marca já revelou antes que pretende que os carros elétricos e híbridos representem 60% das vendas até 2026 e 80% até 2030.

A Ferrari não prevê usar apenas os veículos elétricos. Espera que os híbridos plug-in representem metade de suas vendas de veículos eletrificados até 2030. Apesar de uma participação cada vez menor de veículos apenas de combustão interna, deve mantê-los por mais tempo do que a maioria dos rivais, com o objetivo de atingir as suas metas de carbono com a ajuda dos e-fuel.