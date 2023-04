A Ferrari revelou que vai apresentar seu primeiro carro elétrico já em 2025

Marcas como a Ferrari têm apresentado uma resistência natural contra os carros elétricos. Dependem e defendem ainda os motores ICE e desenvolvem nessas plataformas os seus carros de elevado desempenho. A mudança é inevitável e agora a marca revelou que vai apresentar seu primeiro carro elétrico já em 2025.

Primeiro desportivo elétrico da Ferrari em 2025

Foi o presidente da Ferrari, John Elkann, que revelou as estratégias da marca para os próximos anos durante uma reunião anual com os acionistas da empresa no final da semana. Segundo este executivo da marca, a fabricante italiana irá mudar o mercado em breve.

Do que revelou, e seguindo os planos definidos pela Ferrari, a marca alcançará um novo marco sustentável dentro de pouco tempo. Para isso conta colocar no mercado o seu primeiro carro totalmente elétrico em 2025. Este irá reforçar a oferta da marca e mudar o seu posicionamento face a este tipo de plataformas.

A fabricante não é uma recém-chegada a este mercado e tem desde 2009 as suas primeiras iniciativas de eletrificação. Desde 2019 que adotou a tecnologia nos seus carros desportivos com o lançamento de quatro carros com motores híbridos. Dentro de 2 anos dará mais um passo importante com esta sua primeira proposta 100% elétrica.

Este carro nasceu no que aprenderam na Fórmula 1

Um dos grandes impulsionadores da eletrificação da Ferrari tem sido a Fórmula 1. Eem 2009, e o que a marca aprendeu em pista foi adotado nos seus carros desportivos. A partir daí, desenvolveu ainda mais a tecnologia híbrida e sua oferta. A partir dessa herança a marca começou a construir o seu primeiro Ferrari totalmente elétrico.

A equipa de pesquisa e desenvolvimento da Ferrari tem apostado nesta área e registou quatro vezes mais patentes em 2022 do que em 2021. Estas serviram para reforçar a propriedade intelectual da marca, mantendo o seu foco na eletrificação e em melhorar para a interação entre os equipamentos e os condutores.

Para 2023 a Ferrari quer continuar os seus bons resultados de vendas e alargar ainda mais a sua posição na Fórmula 1. Pretende vencer neste campo e quer voltar a dominar o campeonato, tanto de construtores como de pilotos.