Apesar de muitos acharem que os carros elétricos são o futuro, incluindo a própria União Europeia, a verdade é que o e-fuel tem conseguido ganhar um espaço que não se esperava. De tudo o que tem sido visto e falado, há algo que ainda não foi referido. Quanto custará um litro de e-fuel em 2024? O preço vai certamente surpreender.

O preço que o e-fuel vai custar em breve

A Alemanha e a Itália conseguiram um feito único ao conseguir colocar em pausa o plano para tornar o mercado da União Europeia apenas assente em carros elétricos em 2035. A sua imposição de permitir o e-fuel acabou por ser aceite e este combustível poderá ser usado depois desta data, em carros com motor de combustão.

Sendo uma criação sintética, que não usa petróleo, tem a condição de ser naturalmente mais caro e mais complicado de criar. Isso irá certamente influenciar o preço, que ainda não se sabe ao certo qual será. Ainda assim, estudo já realizados apontam para os primeiros valores.

Mais 50% que o cuso da gasolina em 2030

Um destes deixa claro o preço que este novo combustível irá ser colocado no mercado. As suas primeiras previsões estão focadas em 2030, mostrando que o preço de um litro de e-fuel deverá chegar perto dos 2,80 euros.

Este valor é cerca de 50% mais elevado do que o preço atual da gasolina, colocando um depósito de 75 litros de e-fuel em cerca de 210 euros dentro de sete anos. Um depósito de 50 litros, algo normal ns carros nos dias de hoje, veria o seu preço a chegar aos 140 euros.

E afinal como fica o valor por litro em 2024?

Os valores para 2024 não são conhecidos, mas podem ser especulados de forma simples. A Aliança e-fuel calcula que o preço deste combustível sintético irá diminuir ao longo dos anos até se tornar mais barato do que a gasolina tradicional.

Com esses preços, é normal considerar o e-fuel como um item de luxo acessível apenas a poucos, dispostos a investir muito dinheiro em troca de encher o depósito. O estudo da European Federation for Transport and Environment calcula que o abastecimento com gasolina sintética custaria ao motorista médio pelo menos 2.300 euros por ano.