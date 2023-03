Elon Musk tentou tomar conta do chatGPT e OpenAI, mas falhou

Elon Musk tentou assumir o comando da empresa OpenAI em 2018. Segundo informações, o CEO da Tesla foi rejeitado. Como retaliação, Musk falhou com o prometido financiamento. A OpenAI então mudou o seu modelo de negócios para abraçar patrocinadores corporativos – uma mudança importante. Mas Musk poderá não ter perdoado!

Elon Musk tentou controlar a empresa do chatGPT

A história é contada pelo Semafor. Segundo o site noticioso, Elon Musk tentou - e falhou - o assumir da empresa criadora do ChatGPT, a OpenAI, há 5 anos. Musk, na altura, fazia parte de um pequeno grupo que fundou o laboratório de IA em 2015 sem fins lucrativos, com a intenção de que a empresa partilhasse investigações para o benefício mais amplo da sociedade.

No entanto, no início de 2018, Musk estava preocupado de que a empresa estivesse a ficar para trás da Google. O magnata dono da Tesla, supostamente, ofereceu-se para assumir o controlo direto da OpenAI e administrá-la sozinho, mas foi rejeitado por outros fundadores da OpenAI, incluindo Sam Altman, agora CEO da empresa, e Greg Brockman, agora o seu presidente.

Não conseguindo tomar conta da empresa, Musk acaba por abandonar a organização, alegando à altura um conflito de interesses com o seu trabalho na Tesla. Segundo o site Semafor, Musk ao bater com a porta também renegou a promessa de fornecer mil milhões de dólares em financiamento. Em vez disso, o homem forte da SpaceX contribuiu apenas com 100 milhões de dólares antes de sair.

Nessa altura, e depois do bater com a porta de Musk, a OpenAI ficou com um problema, pois o seu trabalho de desenvolvimento de modelos de IA em grande escala, como o gerador de imagens DALL-E e a série GPT de geração de texto, acumulava contas enormes.

Então, em 2019, a OpenAI anunciou que estava criando uma entidade com fins lucrativos para financiar a sua investigação e rapidamente envolveu-se intimamente com a Microsoft, que forneceu milhões em financiamento e recursos, garantindo licenças exclusivas para usar a tecnologia da OpenAI nos seus produtos.

Rejeição de Musk aparentemente mudou a trajetória da OpenAI

O Semafor não afirma abertamente que a perda de financiamento de Musk foi o que levou a OpenAI para os braços da Microsoft, mas é uma interpretação plausível. Como tal, desde que a OpenAI se envolveu com a Microsoft, as duas empresas lançaram serviços e produtos de IA num ritmo alucinante, com a Microsoft a integrar a tecnologia da OpenAI ao Windows e o seu pacote Office.

Além disso, nesta semana que passou, a OpenAI anunciou que irá expandir os recursos do seu chatbot chatGPT, permitindo que o sistema interaja com outros sites e serviços através de plug-ins . A OpenAI disse que era como dar “olhos e ouvidos” ao bot, enquanto alguns especialistas expressaram preocupação de que a mudança representa uma ameaça à segurança.

Musk expressou consternação com essa mudança na trajetória da OpenAI inúmeras vezes. Em fevereiro, tweetou que a OpenAI “tornou-se uma empresa de código fechado e lucro máximo efetivamente controlada pela Microsoft”, acrescentando que isso “não era o que eu pretendia”.

Na última sexta-feira, também tweetou um meme com a legenda “Eu percebendo que a IA, a ferramenta mais poderosa que a humanidade já criou, está agora nas mãos de um implacável monopólio corporativo.”

Os seus críticos não deixaram passam em branco este momento e criticaram o homem forte dos elétrico, dizendo que ele "é um hábil manipulador de narrativas públicas, sempre ansioso por se posicionar como um herói".