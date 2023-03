A Microsoft está a apostar de única na ia que a OpenAI está a disponibilizar. Esta parece ser uma certeza cada vez maior e que garante aos utilizadores novas formas de trabalhar e de se divertir. Com atualizações constantes, traz agora a capacidade de criar imagens e muito mais com o ChatGPT.

No mês passado, a Microsoft apresentou o novo motor de pesquisa Bing e o Edge alimentado pela Inteligência Artificial (IA). Este co-piloto para a web que proporciona uma melhor pesquisa e respostas completas, uma nova experiência de chat e a capacidade de criar conteúdo.

Estas atualizações revolucionaram a forma como as pessoas pesquisam, sendo que, até à data, existem mais de 100 milhões de chats ativos. Estes servem para aperfeiçoar respostas a perguntas complexas ou para utilizar como forma de entretenimento ou inspiração criativa.

Agora, a Microsoft leva a experiência do chat para o próximo nível ao trazer o Bing Image Creator. A este soma-se as novas Stories impulsionadas por IA e Knowledge Cards atualizados para todos os utilizadores do Bing.

Mais sobre as novidades do Bing Chat da Microsoft

A Microsoft vai trazer o Bing Image Creator para a preview do novo Bing e Edge, impulsionado por uma versão avançada do modelo DALL∙E da OpenAI.

Ao escrever uma descrição de uma imagem, fornecendo contexto adicional como a localização ou atividade, e escolhendo um estilo artístico, o Image Creator vai produzir uma imagem a partir da imaginação do utilizador.

As Stories são um resumo visual impulsionado por IA em que os utilizadores podem clicar para saber mais sobre o tópico que estão a pesquisar.

As Stories oferecem uma forma mais envolvente de pesquisar e interagir com o conteúdo, oferecendo imagens e vídeos curtos para fácil consumo.

Os Knowledge Cards 2.0 são uma experiência inspirada em infografias impulsionadas por IA que fornecem curiosidades e informações importantes de forma instantânea.

Foram atualizados para incluir conteúdo interativo e dinâmico como gráficos, tabelas, cronogramas, stories visuais e mais.

A partir de agora, o Bing Image Creator integrado no Chat do Bing começará a ser disponibilizado para os utilizadores da preview do Bing, tanto no desktop quanto no telemóvel.

O Bing Image Creator também estará disponível no Edge, tornando-o o primeiro e único browser com um gerador de imagens integrado impulsionado por IA.

Além disso, os Stories e Knowledge Cards 2.0 começarão a ser disponibilizados para todos os utilizadores do Bing a partir de agora.