Atenção à hora: O que vai mudar na madrugada de domingo (26)

A hora legal de Portugal continental coincide com o tempo universal coordenado (UTC) no período compreendido entre a 1 hora UTC do último domingo de outubro e a 1 hora UTC do último domingo de março seguinte (hora de inverno). A partir de domingo a hora vai mudar...

Mudança da Hora – 26 de março de 2022

É já na madrugada de domingo que muda a hora em Portugal Continental e na Madeira. Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, à 1:00 da manhã adiantamos o relógio de 60 minutos, passando para as 2:00 da manhã.

Na Região Autónoma dos Açores a mudança será feita às 00:00 de domingo, dia 26 de março, passando para a 1:00 da manhã, do mesmo dia.

Esta mudança existe há mais de 100 anos. Começou durante a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de se poupar energia. Portugal já testou acabar com a mudança de hora. No início do século, experimentou manter a de inverno e entre 1967 e 1975 experimentou manter a de verão. Mas tudo voltou ao mesmo.

O atual regime de alteração de horário é regulado pela lei comunitária de 2000, que prevê que, todos os anos, os relógios sejam adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, respetivamente.