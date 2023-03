A Google tem melhorado a Play Store e a sua integração com os smartphones Android ao longo dos anos. Mais que uma simples loja de apps, é também já o local onde pode ser gerida muita informação. Agora vai receber uma novidade que tornará mais simples instalar apps em qualquer equipamento Android.

A Play Store é cada vez mais um elemento essencial no universo Android. Para além de todas as apps que oferece, é também um ponto que a Google usa para trazer atualizações e até correções de segurança importantes para o seu sistema operativo móvel.

Agora, este ponto central está a receber uma novidade importante e muito interessante. Vai permitir que possam ser instaladas apps de forma automática e muito mais simples, bastando sincronizar no momento da instalação ou mesmo mais tarde, em qualquer smartphone.

Finally, finally, finally the Play Store on the phone is starting to show other phones you own and allow remote installation of apps.



Previously, only tablets, watches, and TVs showed up there.



Hooray!



(Screenshots shared by a tipster, so I'm still waiting for this.)