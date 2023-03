Apesar de estarem cada vez mais caros, as vendas dos smartphones de topo não param de crescer, com a Apple no topo e a Samsung a seguir. O domínio da casa de Cupertino é de tal forma elevado que a empresa reclamou para si mais de metade das vendas de smartphones premium em todo o mercado.

Apple controla totalmente as vendas

Embora as vendas globais de smartphones em 2022 tenham caído 12% devido a dificuldades macroeconômicas, as vendas globais de smartphones premium subiram 1%. Isso permitiu que este segmento de preços contribuísse com 55% da receita total do mercado global de smartphones pela primeira vez.

Aqui destacam-se as vendas da Apple, que cresceram 6% no mercado premium, ampliando sua participação para conseguir três quartos do total de vendas no segmento. A empresa poderia ter crescido mais, se não fosse a interrupção no fornecimento do iPhone 14 Pro e Pro Max durante o pico da temporada de férias em 2022.

O resto do mercado dos smartphones premium

A Apple foi seguida pela Samsung, que viu as suas vendas caírem 5% em relação ao ano anterior em 2022. A Samsung perdeu em alguns mercados devido à sua fraca presença nestes países. O lançamento do Galaxy S22 em 2022 também ocorreu muito depois do S21 em 2021. No entanto, o crescimento dos smartphones dobráveis ​​​​tem sido positivo para a empresa.

Em termos de penetração de sistemas operativos, o Android tem vindo a ceder quota ao iOS no segmento premium. O iOS conseguiu três quartos de todas as vendas de smartphones neste mercado. Considerando a sua participação na receita e a trajetória de crescimento consistente, o mercado premium é, contudo, o segmento mais importante.

Android deverá ainda terá uma palavra a dizer

O Android poderá certamente ainda ter uma nova onda de crescimento em 2023, pois espera-se que mais marcas lancem dispositivos dobráveis ​​no segmento premium. As propostas destes smartphones ​​existentes na China devem expandir-se para mercados fora do país, o que dará uma alavancagem ainda maior.

Com este cenário, a Apple mostra de forma clara que está no controlo do mercado de smartphones premium. Este tem crescido e dá à empresa o controlo total, com mais de metade das vendas a ficarem a seu cargo. 2023 deverá ser de expansão, o que resultará também em vendas mais elevadas e num domínio ainda maior.