São muitas as áreas onde o WhatsApp tem criado novidades, sempre para tornar o seu serviço ainda melhor. Os grupos parecem ser uma das mais importantes opções que os utilizadores agora têm, recebendo muitas novidades para estes serem geridos de forma ainda mais eficiente.

No ano passado, o WhatsApp lançou as Comunidades com o objetivo de ajudar as pessoas a tirar o máximo partido dos seus grupos no WhatsApp. Agora, o WhatsApp está a implementar algumas novas alterações que fizeram. Estas vão servir para facilitar a gestão dos grupos para administradores e a navegação para todos os utilizadores.

Novos controlos para administradores

Conforme mais pessoas se juntam às comunidades, o WhatsApp quer dar aos administradores dos grupos um maior controlo sobre a privacidade destes. Para isso, foi criada uma ferramenta simples que dá a capacidade de decidir quem pode juntar-se a um grupo.

Esta vai ser usada quando um administrador escolher partilhar a ligação do convite para o seu grupo ou abrir o grupo para que os membros de uma comunidade se juntem ao mesmo. Passam a poder ter um maior controlo sobre quem pode juntar-se. É importante que os administradores consigam decidir facilmente quem pode ou não estar presente.

Veja os grupos em comum com facilidade

Com o crescimento das Comunidades e dos respetivos grupos de maior dimensão, O WhatsApp quer fazer com que seja mais fácil descobrir que grupos tem em comum com outras pessoas.

Além disso, há novidades se estiver a tentar lembrar-se de um grupo que sabe que partilha com outros ou pretenda ver os grupos que ambos fazem parte. Basta pesquisar o nome de um contacto para ver os grupos em comum.

Estas funcionalidades vão começar a ser implementadas globalmente nas próximas semanas. Estas vão surgir à medida que forem criadas novas ferramentas para trazer aos grupos a melhor experiência para administradores e membros.