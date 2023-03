CEO da Nvidia quer liderar a empresa por mais 30 ou 40 anos

A Nvidia é uma das fabricantes mais importantes do mundo, especialmente se estivermos a falar do segmento das placas gráficas. Na liderança da empresa norte-americana está Jensen Huang, um dos fundadores. E parece que o executivo de 60 anos ainda quer ficar à frente da marca por mais 30 ou 40 anos.

A Nvidia foi fundada em 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem e irá completar 30 anos de existência no próximo dia 30 de abril. Está sediada em Santa Clara, na Califórnia e é atualmente a marca líder no segmento das placas gráficas.

O fundador Jensen Huang é o atual CEO da Nvidia, mas parece que não vai deixar o cargo nas próximas décadas. Isto porque, durante uma entrevista ao canal CNBC, o executivo disse que parte da sua vontade de trabalhar está relacionada com a equipa da qual faz parte. Segundo Huang:

Como podem notar eu ainda sou muito alegre, entusiasmado e energético. Estou rodeado de pessoas incríveis que me mantém inspirado e sinto que podemos fazer coisas grandiosas juntos, pois elas dão-me muita confiança no que fazemos e no impacto do que podemos realizar.