Apple afunda no maior mercado do planeta! Já nem surge no top 5 das marcas mais vendidas

Não é segredo nenhum que as vendas da Apple estão a abrandar. Os seus resultados financeiros do início do ano já mostraram isso e várias empresas de análise de mercado também o mostraram. Agora surge mais uma, que coloca a Apple numa situação complicada. Na China, o principal mercado do planeta, a Apple e o iPhone caíram de tal forma que desapareceram do top 5 das marcas.

Apple afunda no maior mercado do planeta

As remessas de smartphones na China totalizaram 63,3 milhões de unidades no primeiro trimestre, o que se reflete num aumento de 1% relativamente ao ano anterior. Antes disso, as entregas vinham a diminuir constantemente há 11 trimestres.

Dados divulgados pela organização de pesquisa TechInsights mostraram que a Apple tinha apenas 13,7% de participação de mercado no primeiro trimestre de 2024. Isso leva a que a criadora do iPhone caia do top 5 e fique colocada atrás de marcas como a Oppo (onde se inclui a OnePlus), Honor, Huawei, Vivo e Xiaomi.

Oppo, Honor, Huawei e Vivo conquistaram participações de mercado semelhantes. A Oppo vendeu 10,7 milhões de unidades no primeiro trimestre, liderando o mercado chinês de smartphones com uma participação de mercado de 16,9%. As remessas da Honor aumentaram 1% ano a ano, para os 10,6 milhões de unidades, com uma participação de mercado de 16,7%.

Já nem surge no top 5 das marcas mais vendidas

As remessas da Huawei aumentaram 118,8% relativamente ao ano anterior, para 10,5 milhões de unidades. A sua participação de mercado atingiu 16,6%, ocupando a marca o terceiro lugar. Vivo e Xiaomi ficaram em quarto e quinto lugares com quotas de mercado de 16,1% e 15% respetivamente.

A TechInsights velou ainda mais dados sobre o primeiro trimestre das vendas na China. Em concreto, os seis principais fabricantes de smartphones correspondem a 95,1% da participação de mercado. Este valor está acima dos 93,7% registado há cerca de um ano.

Este cenário acabou por ser confirmado pela própria Apple na sua apresentação de resultados para o primeiro trimestre de 2024. A marca declarou um abrandamento de vendas do iPhone que se situou nos 10%, mostrando de forma clara que há um abrandamento nas suas vendas nos principais mercados, entre eles o chinês.